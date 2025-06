Secondo quanto riportato da The Box Office Theory, le prime stime per Superman al box office americano indicano un esordio della pellicola diretta da James Gunn, nei suoi primi tre giorni di programmazione, tra i 154 e i 175 milioni di dollari.

La cifra è potenzialmente una delle più alte per un film in questa stagione cinematografica, e potenzialmente il più grande di sempre per un adattamento riguardante l’uomo d’acciaio.