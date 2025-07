Superman LiveS: una puntata su film e fumetti

Venerdì 18 luglio, a partire dalle 21, Paolo Garrone e Federico Beghin, in diretta sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco, dedicheranno a Superman un’intera puntata della rubrica LSB Live.

La presenza nelle sale cinematografiche del film di James Gunn offrirà la possibilità di parlare del nuovo Azzurrone e delle vecchie pellicole, senza dimenticare i fumetti. I volumi con protagonista il kryptoniano, portati di recente in fumetteria e in libreria da Panini Comics, sono tanti, ma provare a orientarsi tra le pubblicazioni non sarà troppo difficile.

Come recita la grafica realizzata da Emilio Cirri, l’appuntamento è fissato, non mancate!