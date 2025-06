Superman, il Box Office e l’identificazione del pubblico

Un lungo articolo di TheWrap, oltre a rivelare il budget di Superman, che sarebbe di 225 milioni di dollari, attraverso le parole dei maggiori analisti USA indica quali saranno le sfide principali per la pellicola DC Studios, che vede tornare sul grande schermo l’eroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Il sito riporta che la Warner sembra fiduciosa e, citando una fonte interna, se il film dovesse incassare qualcosa in più dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo, realizzerà un profitto al botteghino (esclusi i ricavi accessori). Agli occhi dell’opinione pubblica, tuttavia, dovrà incassare 700 milioni per essere considerato un successo.

Man of Steel di Zack Snyder incassò 670 milioni di dollari in tutto il mondo, e il film successivo, Batman V Superman raggiunse gli 874 milioni fornendo una base di partenza, ma nessuno dei due è riuscito a fare partire un successo concreto che dette inizio a un universo cinematografico condiviso.

La semplice notorietà del brand Superman probabilmente li porterà a raggiungere o quasi i 500 milioni di dollari in tutto il mondo, ma qualsiasi cifra superiore sarà dovuta all’identificazione del pubblico con il personaggio principale – ha dichiarato una fonte che ha voluto rimanere anonima.

L’articolo, citando sempre alcune fonti, indica che Supergirl: Woman of Tomorrow, il nuovo film sull’eroina d’acciaio interpretata da Milly Alcock, viene visto come come una scommessa molto più sicura rispetto ad altri progetti come il Sgt. Rock di Luca Guadagnino, che viene considerata una properties con zero visibilità nel panorama cinematografico, sottolineando inoltre come la Warner stia pianificando attentamente altri adattamenti sui fumetti DC Comics, tenendo conto al tempo stesso del mercato relativamente più freddo nei confronti dei supereroi e le lezioni apprese dalla major negli ultimi anni.