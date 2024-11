SBE presenta “Storie nere” di Dino Battaglia

Comunicato stampa

Nelle mani di Dino Battaglia il fumetto diventa arte. Ne è un esempio STORIE NERE, in arrivo in fumetteria a libreria il prossimo 29 novembre 2024 per Sergio Bonelli Editore.

Il volume è un’antologia di racconti che trascina il lettore in un inquieto e inquietante universo gotico, dove a spaventare non è l’urlo bensì il fievole sussurro nella notte. Con un tratto raffinato e una narrazione avvincente, Battaglia esplora i lati più oscuri dell’animo umano, nel quale si annidano angosce e terrori profondi, e li trasporta con maestria su carta, adattando celebri racconti di grandi firme della narrativa dell’Ottocento.

Tra le storie nere scelte per questa antologia: Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Il Golem, un omaggio a Lovecraft, Woyzeck, Il patto, La casa disabitata, Peter Schlemihl, Olimpia, Totentanz.

Storie nere

Dino Battaglia

SBE, 2024

128 pagine, cartonato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9788869619823