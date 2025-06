Sara Sampaio: “La parte più difficile nell’essere Eve Teschmacher? Diventare bionda”

In una lunga intervista concessa alla rivista Nylon, la supermodella Sara Sampaio ha parlato dettagliatamente del personaggio di Eve Teschmacher da lei interpretato in Superman, in uscita tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo. La Sampaio ha parlato dell’audizione che ha tenuto per ottenere la parte e ha descritto l’assistente di Lex Luthor.

Ricordo di aver fatto quell’audizione e di aver pensato: ‘Oh, so esattamente chi è questa persona’. Sapevo esattamente come l’avrei interpretata. Ma allo stesso tempo, pensavo: ‘Probabilmente sceglieranno qualcuno di più esperto’. Sono uscita dalla stanza e ho visto quest’altra ragazza che era molto più esperta, ma sapevo di averla comunque spaccata. Ho pensato: ‘Oh, mio ​​Dio, sono così orgogliosa di me stessa. Ho fatto del mio meglio. E ho la sensazione di potercela fare’. [Eve] è così divertente e originale, e questi sono i personaggi che adoro interpretare. C’era molto ritmo comico nel modo in cui è stata scritta. Ma c’è più di quanto sembri. Riproduce quasi esattamente il punto in cui mi trovo nella mia vita, dove tutti mi vedono come una modella sexy, ma in realtà non mi sento così. In un certo senso, questo personaggio è stato un modo terapeutico per me di giocare con il modo in cui vengo percepita e con il modo in cui sono veramente.