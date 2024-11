Sam Wilson e l’ombra del Capo, Animazione all’American Film Market

Captain America: Brave New World

La diffusione al D23 del nuovo trailer ufficiale di Captain America: Brave New World apre la fase finale della campagna promozionale attorno al quarto capitolo del franchise, accentuando le atmosfere thriller della pellicola diretta da Julius Onah, ma mantenendo dietro le quinte la figura del capo (Tim Blake Nelson), burattinaio del complotto che colpisce non solo l’amministrazione guidata da Thaddeus Ross (Harrison Ford), ma specialmente il nuovo eroe a stelle e strisce (Anthony Mackie).

Il filmato ci porta davanti a una vera e propria crisi politica e geo-politica del Marvel Cinematic Universe, in cui tensione e azione si miscelano e dove lo stesso presidente Ross appare essere vittima, e in seguito strumento, di un gioco machiavellico più grande di lui.

Il trailer quindi pare promettere una pellicola imperdibile anche se bisogna sottolineare che, proprio in questi giorni, i Marvel Studios stanno effettuando alcune riprese aggiuntive per smussare gli angoli, in quanto Captain America: Brave New World è non solo il primo film Marvel Studios a uscire nelle sale nel 2025, ma anche il primo a farlo dopo il successo di Deadpool & Wolverine, un successo che chiaramente la major vuole replicare, mettendo alle spalle i problemi dello scorso anno.

Per quanto riguarda la figura del Capo, i Marvel Studios pare abbiano deciso di non rivelarne l’aspetto, probabilmente scegliendo l’opzione di farlo direttamente nelle sale o forse atttraverso la diffusione degli spot ufficiali poco prima della release. Questo è un elemento che rafforza da un lato la campagna marketing del film, grazie a un alone di mistero che funziona soprattutto nei confronti degli appassionati di fumetti, mentre non aggiunge niente per il pubblico generalista, ovviamente a digiuno di fumetti e conoscenze specifiche nei confronti del villain.

Detto questo, è innegabile che il trailer dia una decisa spinta all’attesa e sarà interessante vedere come i Marvel Studios intenderanno costruire la campagna promozionale di qui in avanti, soprattutto nei confronti del pubblico afroamericano, probabile fascia demografica che potrebbe spingere fortemente il film al botteghino, salvo eventuali sorprese.

American Film Market

Si è svolto nei giorni scorsi a Santa Monica (USA) l’annuale appuntamento dell’American Film Market, evento che vede la presentazione e la vendita di numerosi progetti cinematografici. Molti, e interessanti, i progetti legati all’animazione che saranno nelle sale nei prossimi mesi, a partire da Wings of Freedom, pellicola che vede protagonisti uno stormo di uccelli che si confonterà con la minaccia globale dell’intelligenza artificiale. Il film, scritto da Laurent Zeitoun e Nick Luddington, vede coinvolti nel cast vocale gli attori Eva Longoria e Nicholas Galitzine. Il progetto, la cui uscita è prevista per il 2026, è prodotto da Good Hero e Mediawan e vede la Longoria interpretare il ruolo di Salana, un’aquila casalinga che ama la sicurezza della sua colonia di uccelli, finché un colpo del destino non la fa uscire dalla sua zona di comfort. Galatzine presterà invece la sua voce al tenente Pirro, un impavido rondone dell’Animal Air Force. Questi compagni piumati uniscono le forze con altri animali per sconfiggere la minaccia dell’IA nota come “Eternity”.



La società con sede in Germania, Epsilon Film, si è assicurata la distribuzione in più territori per due lungometraggi animati prodotti in Europa, e di cui avevamo parlato qualche mese fa in occasione del Festival di Cannes . Si tratta di Mimi & Harold – Out of Frame di Toby Genkel, incentrata sulla cagnolina Mimi e del cane Harold e ambientata in un museo, e di Brave Heart Yakari, adattamento animato della serie di fumetti Yakari, che saranno distribuiti in paesi quali Scandinavia, Polonia, Grecia, Russia, Portogallo, Israele, Ucraina, Turchia, Vietnam e Taiwan.



Altro progetto animato all’AFM è Heidi – Rescue of the Lynx di Studio 100 Film, nuova avventura incentrata sull’iconica bambina che la società Leonine distribuirà in Germania, con il completamento della produzione previsto per l’inizio dell’estate 2025 e di cui è stato diffuso il primo trailer proprio nei giorni scorsi.

Il film d’avventura rimane fedele allo spirito del libro originale e dei suoi personaggi raccontando al contempo una storia completamente nuova della ragazza delle Alpi svizzere.

Quando Heidi salva una famiglia di linci e la loro casa da un avido uomo d’affari, convince il nonno a confessare tutto alla comunità del villaggio e si rende conto che la sua amata piccola lince appartiene alla sua famiglia in natura, proprio come lei appartiene al nonno in montagna.