Rocketeer: in forse il sequel/reboot per Disney Plus

Nel corso di una intervista con il Los Angeles Times, l’attore David Oyelowo ha rivelato che il sequel/reboot di Rocketeer, dal titolo The Return of The Rocketeer che era stato annunciato nel 2021, è attualmente in forse o probabilmente cancellato in seguito all’evoluzione del clima politico negli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump e la conseguente cancellazione della direttiva sulla Diversità, Equità e Inclusione (DEI).

L’attore ha sottolineato che il progetto, scritto da Ed Ricourt, era nato sulla scia della morte di George Floyd (un afroamericano soffocato a morte dalla polizia durante un arresto), ma che ora è stato messo in discussione, facendo cenno ad altri lavori che aveva in programma.

La pellicola era incentrata su un aviatore di Tuskegee in pensione che viene in possesso del razzo appartenuto a Cliff Secord e assume così il ruolo di Rocketeer.