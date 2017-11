Rapper e attore Common lancia un fumetto digitale

L’attore e rapper Common ha annunciato di avere unito le forze con l’editore di fumetti digitali LINE Webtoon per la realizzazione di Caster, un comic book che avrà proprio l’artista come riferimento grafico per il protagonista.

La serie, il cui debutto è atteso per il prossimo anno, ruota attorno a un commerciante di antiquariato il cui nuovo affare lo trascina nel mondo dello spionaggio internazionale.

Il fumetto vedrà il coinvolgimento di Austin Harrison, Zach Howard, un illustratore che ha lavorato per Marvel, DC Comics e Dark Horse e Mike Raicht, un ex editor della Marvel Comics e autore del graphic novel The Stuff of Legend .

Il personaggio di Caster è stato immaginato come un progetto per più piattaforme, che i suoi creatori sperano possa anche finire sul grande schermo. La G-Base, società di produzione dell’attore Gerard Butler e di Alan Siegel, sta infatti lavorando a un adattamento in live action.