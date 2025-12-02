Quinta edizione di BOMBETTA!fest a Mezzago (MB) il 07/12/2025

Comunicato stampa

Quest’anno BOMBETTA!fest, il festival di Mezzago dedicato al fumetto indipendente e autoprodotto, spegne cinque candeline.

Anche quest’anno la location del festival, organizzato da Mecenate Povero, è il live club Bloom, centro multiculturale di Mezzago che continua a essere un punto di riferimento della Brianza per l’organizzazione di concerti, rassegne cinematografiche e, più in generale, eventi artistici e culturali.

La quinta edizione del festival si terrà domenica 7 dicembre (la prima edizione invernale, dopo quattro anni di festival settembrino) e sarà una festa dedicata alla libertà espressiva, alla creatività indipendente e alla sperimentazione, con un focus particolare sul fumetto autoprodotto.

Quest’anno a disegnare l’illustrazione della locandina è stata l’artista Eugenia Erba del collettivo c/rude: una donna indemoniata armata di motosega irrompe nello spazio, prendendo alla sprovvista un mago che, al posto del classico cappello a punta, indossa la bombetta con miccia, simbolo di BOMBETTA!fest.

Ad animare il festival ci saranno non solo i banchetti di fumettistǝ e creativǝ indipendenti, ma anche una rassegna di eventi che proseguiranno fino a sera.

Questi gli ospiti della terza edizione:

Il programma della giornata è così definito:

Ore 14.00: Inizio festival con apertura bar e laboratorio di fanzine Prenditi il tuo spazio! (max 15 persone, per info e prenotazioni: mecenatepovero@gmail.com)

(max 15 persone, per info e prenotazioni: mecenatepovero@gmail.com) Ore 15.30: Bugia o verità? , le realtà indipendenti di quest’anno si raccontano con 2 verità e 1 bugia… ma quale è cosa?

, le realtà indipendenti di quest’anno si raccontano con 2 verità e 1 bugia… ma quale è cosa? Ore 17.00: PICTIONAZINE , indovina titoli, concetti e parole dai disegni e vinci premi indipendenti!

, indovina titoli, concetti e parole dai disegni e vinci premi indipendenti! Ore 18.00: Dj set di DJ GOSH

Per tutta la durata del festival sarà attivo uno spazio di serigrafia curato da Ramon Motta, dove sarà possibile stampare la diavoletta di Eugenia Erba su tote bag e magliette portate da casa. Saranno inoltre disponibili in loco magliette di seconda mano a disposizione del pubblico.

L’ingresso al festival continuerà ad essere gratuito sia per chi visita che per chi espone.

A garantire anche quest’anno l’autofinanziamento di BOMBETTA!fest sarà la raccolta fondi attraverso la rivista dedicata al fumetto indipendente: BOMBETTA!zine CONTRO LUCE, che debutterà ufficialmente proprio il 7 dicembre. Il progetto nasce per due motivi: sostenere il festival e parlare di autoproduzione attraverso una rivista cartacea, con un nuovo numero a colori con oltre 100 pagine di contributi approfondimenti (foliazione praticamente raddoppiata rispetto ai primi due numeri) sulle realtà che parteciperanno a questa edizione di BOMBETTA!fest.

La rivista è stata stampata in collaborazione con la tipografia Grafica La Stampa di Erba e sarà disponibile durante il festival. Intanto è attivo un preorder per avere la rivista a un prezzo scontato, disponibile fino a venerdì 5 dicembre.

È possibile rimanere aggiornati su tutte le novità di BOMBETTA!fest sul profilo Instagram, sulla pagina e sull’evento Facebook, dove è stato pubblicato il programma completo della giornata.

Bloom

Via Curiel, 39

Mezzago (MB)

domenica 7 dicembre 2025

Mecenate Povero è un progetto di divulgazione dedicato al fumetto autoprodotto, attivo dal 2018. In questi anni ha contribuito a far conoscere il mondo dell’autoproduzione attraverso un sito, un podcast, gli archivi del fumetto indipendente, il concorso Belgioioso Indie Comics Awards, le riviste BOMBETTA!zine e SELFUME, il festival BOMBETTA!fest, l’Area Indie di Belgioioso Comics & Games e una collezione di fumetti autoprodotti aperta a tutt*.

mecenatepovero.it

Bloom è un un centro multiculturale nato nel 1987 nel cuore della Brianza non ancora cablata che si è sempre distinto per la ricca programmazione musicale, cinematografica, artistica e per tutti i tipi di iniziative non propriamente omologate. Gestito da una cooperativa, la Cooperativa il Visconte di Mezzago recentemente divenuta Cooperativa Sociale, ha come obiettivo dimostrare concretamente che è possibile vivere in questa società senza arrendersi né alle logiche del consumismo e delle multinazionali né all’atrofia culturale.

bloomnet.org