Phantom: Alex Segura nuovo sceneggiatore della striscia

16 Ottobre 2026
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Dopo tre decenni, Tony DePaul lascia la celebre striscia di Lee Falk.
Phantom

Il King Features Syndicate ha annunciato che Alex Segura sostituirà Tony DePaul come sceneggiatore della striscia di Phantom, di cui scriverà le giornaliere e le tavole domenicali.

Questo dicembre, Tony DePaul concluderà il suo incarico lungo 27 anni come sceneggiatore della striscia. Per quasi tre decenni, Tony ha contribuito a portare avanti la creazione di Lee Falk, arricchendo la leggenda dell'”Ombra che cammina” e regalando a generazioni di lettori storie da seguire e ricordare. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo a The Phantom e alla sua duratura eredità – ha dichiarato l’agenzia in un comunicato.

Siamo entusiasti di intraprendere una nuova direzione creativa per The Phantom, che renda omaggio al lavoro di Lee Falk e Tony DePaul, inaugurando al contempo una nuova era per l’ombra che cammina e facendolo conoscere a una nuova generazione di lettori. Nelle prossime settimane, il testimone passerà all’acclamato scrittore Alex Segura, che inizierà a scrivere sia le strisce giornaliere che quelle domenicali di The Phantom.

Mike Manley continuerà a disegnare le strisce giornaliere mentre Jeff Weigel quelle domenicali. L’avvicendamento ai testi dovrebbe iniziare nel mese di dicembre, quando si concluderà l’attuale storyline di DePaul.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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