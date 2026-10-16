Phantom: Alex Segura nuovo sceneggiatore della striscia

Il King Features Syndicate ha annunciato che Alex Segura sostituirà Tony DePaul come sceneggiatore della striscia di Phantom, di cui scriverà le giornaliere e le tavole domenicali.

Questo dicembre, Tony DePaul concluderà il suo incarico lungo 27 anni come sceneggiatore della striscia. Per quasi tre decenni, Tony ha contribuito a portare avanti la creazione di Lee Falk, arricchendo la leggenda dell'”Ombra che cammina” e regalando a generazioni di lettori storie da seguire e ricordare. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo a The Phantom e alla sua duratura eredità – ha dichiarato l’agenzia in un comunicato.

Siamo entusiasti di intraprendere una nuova direzione creativa per The Phantom, che renda omaggio al lavoro di Lee Falk e Tony DePaul, inaugurando al contempo una nuova era per l’ombra che cammina e facendolo conoscere a una nuova generazione di lettori. Nelle prossime settimane, il testimone passerà all’acclamato scrittore Alex Segura, che inizierà a scrivere sia le strisce giornaliere che quelle domenicali di The Phantom.