Parte “I fumetti di Alma” sul blog Alma Poesia

Come ben descritto sulle loro pagine, Alma Poesia (https://www.almapoesia.it/), fondato e diretto da Alessandra Corbetta,

nasce per essere un luogo di incontro della poesia, uno spazio dove chi scrive abbia voglia di condividere la propria voce o di mettersi in ascolto di quella degli altri.

Il blog si articola in varie sezioni, che insieme costituiscono l’ossatura di questa realtà e che permettono di affrontare la poesia sotto diverse angolazioni: interviste, editoriali, approfondimenti monotematici su singoli autori, attenzione alle novità, uno spazio per poeti emergenti, dirette streaming… tante attività per parlare in maniera competente e appassionata della materia.

Da questo mese Alma Poesia si arricchisce della rubrica “I fumetti di Alma”, dedicata alle contaminazioni e ai punti di contatto tra la nona arte e l’opera poetica in senso largo.

Il progetto, come spiegato nel testo introduttivo, nasce da un’idea di Martina Toppi ed è coordinato e seguito, oltre che da Martina, da Alessandra Corbetta e da Valentina Demuro.

Si evolverà attraverso vari articoli sull’argomento e i lavori dell’illustratrice Roberta Pasculli, che trasporrà in forma di fumetto l’opera poetica di alcune autrici e autori contemporanei; questa prima stagione sarà dedicata alla poesia di Umberto Fiori.

Il primo contributo è un interessante editoriale/riflessione sull’elemento poetico presente nel medium fumetto a firma di Valentina Demuro, e con cadenza periodica la rubrica si arricchirà di contenuti che esploreranno le varie facce di un rapporto più stretto di quanto si possa pensare.

Lo Spazio Bianco è partner dell’iniziativa, che sostiene e a cui collaborerà con alcuni articoli realizzati espressamente per l’occasione.