NYCC 26 – Marvel Studios annunciano Zodiac, nuova serie Disney Plus

Al New York Comic-Con, i Marvel Studios hanno annunciato, nel corso del panel dedicato a Marvel Television la realizzazione di Zodiac, una nuova serie televisiva che arriverà sulla piattaforma Disney Plus nel 2028.
Di Zodiac si era parlato di recente, quando è stata resa nota la cancellazione di Daredevil: Born Again con la terza stagione, e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una serie thriller di spionaggio.
Le riprese della nuova serie inizieranno in primavera, mentre il casting si terrà nelle prossime settimane. Allo stesso panel annunciato che, dal prossimo anno, per ogni mese di ottobre, sarà trasmesso uno speciale di Marvel Zombies dedicato ad alcuni personaggi Marvel.
Nel 2027 si tratterà del Soldato d’Inverno con lo special Winter Soldier, nel 2028 The Fist of Khonshu e infine, nel 2029, The Last Guardian.
Annunciata inoltre la data della premiere della seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che arriverà su Disney Plus il 13 gennaio 2027.