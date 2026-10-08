NYCC 26 – Marvel Studios annunciano Zodiac, nuova serie Disney Plus

8 Ottobre 2026
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In arrivo una nuova serie televisiva per la piattaforma Disney Plus.
Zodiac marvel

Al New York Comic-Con, i Marvel Studios hanno annunciato, nel corso del panel dedicato a Marvel Television la realizzazione di Zodiac, una nuova serie televisiva che arriverà sulla piattaforma Disney Plus nel 2028.

Di Zodiac si era parlato di recente, quando è stata resa nota la cancellazione di Daredevil: Born Again con la terza stagione, e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una serie thriller di spionaggio.

Le riprese della nuova serie inizieranno in primavera, mentre il casting si terrà nelle prossime settimane. Allo stesso panel annunciato che, dal prossimo anno, per ogni mese di ottobre, sarà trasmesso uno speciale di Marvel Zombies dedicato ad alcuni personaggi Marvel.

Nel 2027 si tratterà del Soldato d’Inverno con lo special Winter Soldier, nel 2028 The Fist of Khonshu e infine, nel 2029, The Last Guardian.

Annunciata inoltre la data della premiere della seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che arriverà su Disney Plus il 13 gennaio 2027.

Zodiac marveltv
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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