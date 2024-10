NPE pubblica “Sic transit gloria mundi” di Sergio Toppi

Comunicato stampa

Dalle figure dell’antichità ai protagonisti del nostro tempo, passando per scrittori, scienziati, filosofi e ancora pittori, musicisti, attori. Il volume Sic transit gloria mundi pubblicato da Edizioni NPE è una galleria illustrata di grandi personaggi che, nel bene e nel male, hanno segnato la Storia.

A tratteggiarli è la virtuosa matita di Sergio Toppi, che trasforma in capolavoro un esercizio apparentemente semplice come quello di illustrare volti noti. Alessandro Magno, Michelangelo, Shakespeare, ma anche Gandhi, Marilyn Monroe, Al Capone, sono soltanto alcune delle oltre cento personalità ritratte in questo volume.

Si tratta di illustrazioni apparse originariamente su diverse riviste, testate e pubblicazioni, tra cui Il Corriere della Sera, Il Giornalino e Corto Maltese, corredate da decine di pungenti e incisive note redatte da Jean-Louis Roux, attore e politico canadese.

Molte immagini non erano presenti nella precedente edizione francese del volume e compaiono per la prima volta in questa raccolta. Con introduzione scritta dallo stesso Sergio Toppi.

Il volume, in libreria dal 25 ottobre 2024, si inserisce nella collana pubblicata da Edizioni NPE, giunta alla sua ventitreesima uscita. Come per altri grandi maestri del fumetto classico italiano, l’intento della casa editrice è infatti quello di recuperare e riproporre l’intera produzione artistica di Sergio Toppi in edizioni di pregio.

Sic transit gloria mundi

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2024

128 pagine, cartonato, colori – 22,50 €

ISBN: 9788836272402