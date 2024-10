NPE porta a Lucca Comics & Games 2024 un fumetto su Giacomo Puccini

Comunicato stampa

«Ho dedicato tutta la vita al teatro. Tutto me stesso.»

La bohème , Tosca, Madama Butterfly, Turandot.

Grazie ai suoi capolavori, Giacomo Puccini è considerato uno dei più grandi operisti di tutti i tempi. La sua è stata una rivoluzione teatrale-operistica senza eguali nella Storia, eppure, poche sono le informazioni biografiche disponibili.

Nel centenario della sua morte, il graphic novel Giacomo Puccini – Una vita per la musica pubblicato da Edizioni NPE, ricostruisce vicende artistiche e personali mostrando i lati più significativi e inediti del compositore lucchese.

Una storia a fumetti ad opera di Giorgio Martone e Christian Culicelli , che omaggia e riscopre in modo originale l’immortale figura di Giacomo Puccini.

Il volume è arricchito dalla presenza di un corposo apparato redazionale, che vede gli interventi di grandi conoscitori di Puccini, quali Claudio Gallo e Giorgio Farabegoli e la cura di Pier Luigi Gaspa.

Realizzato in collaborazione con Lucca Crea, Giacomo Puccini – Una vita per la musica verrà presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2024, nella città natìa del compositore, e raggiungerà le librerie a novembre 2024.

Giacomo Puccini – Una vita per la musica

Giorgio Martone, Christian Culicelli

Edizioni NPE, 2024

88 pagine, cartonato, bianco e nero con sedicesimo a colori – 19,90 €

ISBN: 9788836272723