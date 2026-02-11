Nicolas Cage: “Il mio Spider-Noir in parte Humprey Bogart e in parte Bugs Bunny”

11 Febbraio 2026
di
L'attore parla per la prima volta della serie Prime Video e delle sue influenze.
Spidernoir

Intervistato dalla rivista Esquire, l’attore Nicolas Cage ha avuto modo di parlare di Spider-Noir, il serial targato Prime Video basato sul personaggio di Spider-Man Noir. Nel presentare lo show, il cui primo trailer esordirà nella giornata di domani, il premio Oscar ha usato un paragone surreale nel descrivere come ha interpretato il personaggio.

Per me, questo personaggio era al 70 percento Humprey Bogart e al 30 percento Bugs Bunny. In pratica ero Mel Blanc (il doppiatore Usa di Bugs Bunny ndr) nei panni di Bogart, con quel suo sarcastico senso dell’umorismo. Ma sono io al 100 percento.

Ho incontrato Oren (Uziel, lo showrunner ndr) per la prima volta per questo progetto un paio di anni fa in un posto chiamato Bottega Louie nel centro di Los Angeles. Stavo spiegando cosa speravo, quale sarebbe stato il mio sogno con questo concept. Avremmo potuto prendere lo stile del film noir degli anni ’30 – intendendo quel modo di parlare, i dialoghi rapidi di Howard Hawks – e fonderlo con un’altra icona del regno Marvel, ovvero l’elemento ragnesco.

Vedrete emergere anche altre influenze. Ho guardato [Jamers] Cagney e Edward G. Robinson. Ma quando guardi Bogart e osservi tutti quelli che lo circondano, sembra quasi un personaggio dei cartoni animati. La stessa cosa accade qui. Ma è geniale e non riesci a staccargli gli occhi di dosso. È ciò che lo rende così avvincente e carismatico. Semplicemente non assomigliava a nessun altro. Sembrava quasi più grande della vita.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli