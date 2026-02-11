Nicolas Cage: “Il mio Spider-Noir in parte Humprey Bogart e in parte Bugs Bunny”

Intervistato dalla rivista Esquire, l’attore Nicolas Cage ha avuto modo di parlare di Spider-Noir, il serial targato Prime Video basato sul personaggio di Spider-Man Noir. Nel presentare lo show, il cui primo trailer esordirà nella giornata di domani, il premio Oscar ha usato un paragone surreale nel descrivere come ha interpretato il personaggio.

Per me, questo personaggio era al 70 percento Humprey Bogart e al 30 percento Bugs Bunny. In pratica ero Mel Blanc (il doppiatore Usa di Bugs Bunny ndr) nei panni di Bogart, con quel suo sarcastico senso dell’umorismo. Ma sono io al 100 percento.

Ho incontrato Oren (Uziel, lo showrunner ndr) per la prima volta per questo progetto un paio di anni fa in un posto chiamato Bottega Louie nel centro di Los Angeles. Stavo spiegando cosa speravo, quale sarebbe stato il mio sogno con questo concept. Avremmo potuto prendere lo stile del film noir degli anni ’30 – intendendo quel modo di parlare, i dialoghi rapidi di Howard Hawks – e fonderlo con un’altra icona del regno Marvel, ovvero l’elemento ragnesco.

Vedrete emergere anche altre influenze. Ho guardato [Jamers] Cagney e Edward G. Robinson. Ma quando guardi Bogart e osservi tutti quelli che lo circondano, sembra quasi un personaggio dei cartoni animati. La stessa cosa accade qui. Ma è geniale e non riesci a staccargli gli occhi di dosso. È ciò che lo rende così avvincente e carismatico. Semplicemente non assomigliava a nessun altro. Sembrava quasi più grande della vita.