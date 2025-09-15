Mirage Comics, casa editrice dedita alle graphic novel di qualità, ha in serbo grandissime novità editoriali, che vedono la presenza di grandi nomi del fumetto mondiale sempre più numerosi. A partire dal 10 settembre e fino al 10 ottobre, tutti i titoli sono disponibili in preordine sul sito web della casa editrice(https://www.miragecomics.com), con edizioni esclusive e contenuti speciali per collezionisti e appassionati, inclusi volumi firmati e skecth degli artisti. Sette nuove graphic novel e un catalogo, con la partecipazione di autori di fama internazionale (John Romita Jr., Kevin Eastman, Darick Robertson, Simon Bisley, Ciruelo Cabral), artisti italiani (Gabriele Dell’Otto e Antonello Venditti), maestri Disney e giovani talentuosi. Sarà inaugurata anche una nuova collana di fantascienza, raggiungendo così il numero di otto collane in totale. In occasione dell’edizione 2025 di Lucca Comics and Games a Lucca (dal 29 ottobre al 2 novembre), Mirage Comics presenterà ufficialmente le proprie iniziative editoriali, alla presenza di molti degli autori internazionali e italiani. La casa editrice terrà anche a battesimo la nuova collane editoriale “Supernova”, dedicata agli appassionati lettori di fantascienza.



DETTAGLI DEI VOLUMI

“HOLLYWOOD HORROR STORIES – GIOCHI PERICOLOSI” con illustrazioni di John Romita Jr., Andrea Errico, Alessandro Vitti e testi di Francesco Marcantonini, Marcello Bondi Torna la saga tra le più amate dai lettori, giunta al terzo volume. Dan Slaves, leggenda del baseball, ha giocato la sua ultima partita. Ma non sul campo. Ormai sulla soglia del ritiro e oscurato da una giovane stella della sua squadra, decide di invitare il rookie dell’anno insieme alla sua fidanzata Margot, ma qualcosa si spezza. Hollywood è un labirinto di ego e pazzia. E quella notte, tutto esplode. Sangue. Paranoia. Nessuna via d’uscita. C’è solo un uomo da chiamare: l’Artista. Risolve problemi. Insabbia disastri. Ma dietro ogni crimine, coltiva la sua personale vendetta…

Formato: 19×28 cm

Pagine: 64 pag. a colori, cartonato

Prezzo: Regular (18 €), Variant (18 €) e Limited Variant (20 €)



Variant John McCrea Variant Marco Santucci e Maria Laura Sanapo

LA CITTÀ DEI MOSTRI di Kevin Eastman e Freddie Williams II, Francesco Marcantonini, Massimo Fratini Una città che nasconde un segreto… pronto a sconvolgere le vite di tutti. Jodie è scomparsa. Caleb e i suoi amici sono gli unici a vedere gli adulti per ciò che sono veramente: MOSTRI. I ragazzi continuano a cercare indizi su Jodie e scoprono di poter fare affidamento soltanto sullo sceriffo Vic… ma in città qualcosa di soprannaturale sembra incombere su di loro. Gli adulti sanno. I Mostri sanno.

Formato: 19×28 cm

Pagine: 80 pag. a colori, cartonato

Prezzo: Regular (22 €) e Limited Variant (25 €)

TOTALLY TWISTED TALES di Kevin Eastman e Simon Bisley

Tre distorte storie create dalle insane menti di Kevin Eastman e Simon Bisley. Dei mutanti proteggono il territorio del loro padrone dalla ferocia di vicini e altri esseri. Ma esistono veramente? Un essere potentissimo si è liberato dalla sua eterna prigionia ed è pronto a conquistare l’intero universo, ma una grande lotta con i suoi figli deciderà le sorti di tutto l’universo. Biz e Buzz sono come fratelli, una vita al limite e sono in continua competizione tra loro.

Formato: 19×28 cm

Pagine: 96 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (18 €) e Variant (20 €)

La Città dei mostri – Variant Totally Twisted Tales – Variant Simon Bisley

ANYMAN di J.M. DeMatteis, David Baldeón, Darick Robertson, Arthur Hesli, Taylor Esposito

Per anni è stato il faro dell’umanità… ma era tutta una menzogna. Anyman è il salvatore del mondo, ma ogni leggenda nasconde un segreto… e tutto ciò che sappiamo di lui è stato progettato in segreto. Tra verità dimenticate, pericolosi segreti e una battaglia che scuote i confini del tempo, Anyman riscrive il mito dell’eroe… mostrandone il volto più inatteso e terribile.

Formato: 19×28 cm

Pagine: 48 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (15 €) e Variant (18 €)

CRONACA DI ARDA – L’OSCURO SIGNORE di Gabriele Dell’Otto, Roberto Arduini, Umberto Sacchelli, Marco Gerratana

E se fosse il cattivo a raccontare la storia? In questo spin-off delle Cronache di Arda, la narrazione si ribalta: l’Oscuro decide che è ora di dire la sua. E la sua versione non somiglia affatto a quella che conosciamo. Tutto viene capovolto. Ogni storia ha due versioni. Questa è quella dell’Oscuro.

Formato: 19×28 cm

Pagine: 64 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (18 €) e Variant (20 €)

LA MALEDIZIONE DEL DRAGO D’ORO di Ciruelo Cabral, Roberto Arduini, Nicola Caleo, Davide Romanini

Un uomo costretto a rinascere. Un drago, una maledizione. L’uomo è pronto a combattere per scoprire la verità celata dietro alle sue reincarnazioni e al motivo per il quale ogni rinascita sembra legata alla vita precedente. Un viaggio tra mondi e memorie alla ricerca di una verità sepolta.

Formato: 21×29,7 cm

Pagine: 80 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (20 €) e Variant (22 €)

NORSE – MITI E DEI VICHINGHI di Antonello Venditti, Roberto Arduini, Stefano Giorgianni

Per tutti coloro che amano l’arte visiva e la mitologia norrena. Antonello Venditti dà forma e colore al mondo mitico degli antichi scandinavi: Odino e il suo sguardo onnisciente, Thórr che brandisce Mjöllnir, Loki l’ambiguo ingannatore, le Valchirie, Yggdrasill, il Ragnarǫk. L’immaginario nordico, riletto con un tratto moderno e fedele allo spirito delle fonti originali.

Formato: 21×29,7 cm

Pagine: 96 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (22 €) e Variant (25 €)

KEVIN EASTMAN: A TWISTED RONIN NINJA

Tavole originali: Kevin Eastman

Testi: Luca Di Salvatore, Davide Maga, Francesco Marcantonini

Una maestosa raccolta di opere del grande maestro Kevin Eastman, co-creatore di Teenage Mutant Ninja Turtles, in occasione della mostra di Lucca Comics and Games 2025 che racconta la sua carriera. Un viaggio tra tavole, preliminari e altri contributi che accompagnano il lettore alla scoperta di uno degli artisti più influenti nel mondo del fumetto. Dalle opere dei primi anni fino ai lavori più recenti, un’opera imperdibile per gli amanti del genere.

Formato: 21×29, 7 cm

Pagine: 128 a colori, cartonato

Prezzo: Regular (35 €) e Limited con Sketch (69 €)