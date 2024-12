Marvel lancia nuova serie limitata sulla Cosa

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il prossimo marzo, di una serie limitata in cinque numeri con protagonista La Cosa. Scritta da Tony Fleecs e disegnata da Leonard Kirk, The Thing vedrà l’alter ego di Ben Grimm allontanarsi dai Fantastici Quattro per smantellare una cospirazione criminale con misteriosi legami con la sua infanzia a Yancy Street.

Quando il criminale a capo di questo complotto assesterà un duro colpo, la Cosa dovrà combattere contro il gotha dei classici villain Marvel, da Bullseye fino all’inarrestabile Fenomeno.

Greg Land realizzerà le variant cover della serie.