Martin Mystère #340 – L’albero filosofico (Beretta, Alessandrini)

Martin Mystère intraprende un viaggio per scoprire cosa si cela nel passato di Clarisse, una ragazza colpevole di omicidio e affetta da schizofrenia. Come si evince dal titolo , l’episodio riprende le teorie di Carl Gustav Jung sull’influenza di figure archetipiche ricorrenti e immutabili nell’immaginazione comune, tra cui appunto quella dell’albero. Tale elemento, più volte rintracciabile nei miti e nel folklore di varie popolazioni, si rivela centrale nella vicenda, sia perché studiato e approfondito dallo stesso Detective dell’impossibile, sia perché il delitto in questione è stato commesso in una misteriosa foresta. Vincenzo Beretta, sceneggiatore dell’albo, mostra una notevole disinvoltura nel destreggiarsi tra psicologica, storia, alchimia e fantasia, aggiungendo passaggi inquietanti e tenebrosi. L’elemento horror del plot non avrebbe stonato in una storia del “collega” Dylan Dog, citato esplicitamente per il modello di auto che Martin Mystère è costretto ad affittare. Tutto il fascino delle atmosfere più oscure viene reso in maniera magistrale dalle chine di Giancarlo Alessandrini, particolarmente efficace nel rappresentare Clarisse e il suo percorso psicologico-esistenziale.

L’intero episodio, pur nella verbosità che classicamente caratterizza la serie, rappresenta un’ulteriore dimostrazione che, dopo trentatré anni di vita editoriale, la testata ideata da Alfredo Castelli è ancora in grado di proporre storie dal buon valore narrativo e culturale.

Abbiamo parlato di:

Martin Mystère #340 – L’albero filosofico

Vincenzo Beretta, Giancarlo Alessandrini

Sergio Bonelli Editore, agosto/settembre 2015

162 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,30 €

ISBN: 977112157900350340