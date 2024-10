Le novità di Rider Comics a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

La casa editrice Rider Comics sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con due novità editoriali.

Germoglio

di Viola Ciarletti

Ettore Carrer, botanico, sente il successo che ha sempre voluto a portata di mano. La scoperta di un nuovo tipo di organismo vegetale potrebbe significare il premio Nobel e la ricchezza, ma anche la fine del suo matrimonio con Vera. Un germoglio, però, metterà in discussione il suo futuro… e, forse, quello dell’umanità.

Germoglio si rivolge principalmente a un pubblico young adult e adulto, a chi è interessato a tematiche sociali e alle questioni esistenziali legate al progresso scientifico e al rapporto tra uomo e natura. Il fumetto è particolarmente adatto a lettori che amano storie con elementi fantascientifici e riflessioni filosofiche, offrendo spunti di approfondimento sui dilemmi morali.

96 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

L’autrice

Viola Ciarletti – classe 1999, è laureata in Linguaggi ed Arte del Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ha vinto il concorso Myllennium Award 2023 nella sezione graphic novel e il concorso NarrAzioni 2023. È stata selezionata tra i dieci concorrenti più meritevoli al Premio Nuvolosa 2024, e uno dei suoi lavori ha ottenuto una menzione speciale al concorso Fantastica Kowloon.

Manganelli. Vita ipotetica e altre invenzioni

di Niccolò Testi e Giulio Ferrara

«Tutto ciò che le abbiamo detto è vero anche se è falso… Erano i racconti di Giorgio». Giorgio Manganelli. Cosa sappiamo veramente della sua vita? E se a raccontarla fosse lui stesso, lo scrittore più eclettico del Novecento? Immergiti nella sua storia attraverso parole, suggestioni e colori che raccontano in maniera sorprendente la persona dietro al personaggio.

“Manganelli” si rivolge principalmente a un pubblico giovane, in particolare a lettori e studenti interessati a esplorare nuove forme narrative. Il fumetto è ideale anche per gli appassionati di letteratura italiana, che possono apprezzare il racconto della vita di uno degli autori più eclettici del Novecento.

104 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

Gli autori

Niccolò Testi — nato nel 1991 a Firenze, vive e lavora a Prato. Da sempre appassionato di scrittura, inizia a scrivere fumetti nell’ambito dell’autoproduzione, fondando, insieme ad altri artisti, il collettivo Diamond Dogs Comics, tuttora in attività. Approda poi all’editoria tradizionale, dove scrive principalmente fumetti di genere, webcomic e biografie (come Bianciardi per Kleiner Flug). Intanto, scrive anche spettacoli teatrali e saggi sul cinema. Dal 2023 lavora per le testate da edicola di Disney Italia e, sempre nello stesso anno, scrive il suo primo libro a fumetti per il mercato francese, in uscita per Ankama Editions. È docente di sceneggiatura alla Scuola di Comics di Firenze.

Giulio Ferrara — nato a Scafati nel ’95, ha iniziato a studiare nel 2015 alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e alla TheSign Comics and Arts Academy. Nel 2018, insieme ad alcuni compagni di classe fonda

il collettivo Mojo Autoproduzioni che ha dato inizio alla produzione a fumetti, per poi essere rieditati in libreria dall’Associazione Culturale DoubleShot, mentre nel 2019 viene stampato il suo primo libro I Ventuno Vaffanculo di Zeno scritto da Niccolò Testi, negli anni seguenti inizia a pubblicare con svariati editori italiani come Leviathan Labs, Green Moon Comics, Kleiner Flug.