Le novità di Future Fiction a Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

Future Fiction è un’associazione culturale, creata dallo scrittore Francesco Verso, che pubblica racconti, romanzi e fumetti della fantascienza mondiale – e provenienti da oltre 30 Paesi diversi. I racconti hanno lo scopo di salvaguardare la biodiversità narrativa, ispirare il senso del “vagamondare” e dimostrare che la qualità proviene da qualsiasi realtà, lingua, cultura e geografia.

Future Fiction sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 dove presenterà alcune sue novità a fumetti, accompagnate da alcuni delle autrici e degli autori che le hanno realizzate.

Livido

di Francesco Verso, Giovanni Dacò, Mattia Simoniello

Una discarica, un omicidio, una raccolta di pezzi lunga quindici anni. Tutto per un amore in apparenza impossibile.

Peter Payne fa il trashformer e per sopravvivere rovista nei cumuli di spazzatura cercando oggetti di valore. I suoi giorni trascorrono in mezzo agli scarti della società dei consumi e in compagnia di una banda di adolescenti, fino a quando non incontra Alba, una ragazza dall’identità misteriosa.

Sceneggiato da Giovanni Dacò e illustrato da Mattia Simoniello, la graphic novel tratta dal romanzo di Francesco Verso Livido – pubblicato negli Stati Uniti, in Cina e in India – esplora temi come la cibernetica, il consumismo, l’inquinamento urbano e la trascendenza, costruendo un mondo sporco ma profondo come il suo personaggio principale.

“Una riflessione molto precisa su che cosa significhi essere umano e una visione emozionante su un mondo che è già dietro l’angolo.” James Patrick Kelly – vincitore dei premi Nebula, Locus e Hugo.

13,00 €

ISBN: 9791281937079

Gli autori

Francesco Verso (Bologna, 1973) è uno scrittore e curatore di Science Fiction. Le sue storie sono state tradotte in inglese, spagnolo, portoghese e cinese e includono: Antidoti umani, e-Doll, Livido,Bloodbusters, Zendroide (con Duan Ziqi), Ecoluzione, Futurespottinge il primo romanzo europeo di genere solarpunk dal titoloI camminatori (composto daI Pulldogs e No/Mad/Land). Ha vinto tre premi Europa, due premi Urania, due premi Italia, un premio Odissea e un premio Galaxy per la promozione della fantascienza cinese. Nel 2014 ha fondato l’etichetta Future Fiction su cui pubblica il meglio della Science Fiction mondiale, in traduzione da 14 lingue e 40 paesi diversi in forma di libri, fumetti e audiolibri. Dal 2019 è direttore creativo del Fishing Fortress Science Fiction Academy di Chongqing dove tiene con corso di scrittura di fantascienza.

Giovanni Dacò è autore, sceneggiatore, giornalista, ha scritto per testate locali e nazionali specializzandosi in cronaca nera, politica e terza pagina. Addetto stampa, direttore di riviste, organizzatore di mostre ed eventi culturali, dal 2017 al 2020 ha studiato sceneggiatura con Comicout. Nel 2018 ha pubblicato il romanzoMadre del nulla con Robin Edizioni e nel 2024 Ritorno al Dioniso con 4Punte Edizioni, entrambi con lo pseudonimo Jon Coda. Con la Banda del Dioniso ha ideato e portato in scena in tutta Italia uno spettacolo ispirato al suo secondo libro: un leggero divertissement fra musica, teatro e opere live sul significato dell’arte e sul cambiamento che può innescare. Ha pubblicato fumetti e webcomics di vario genere – fra i quali Charles è morto (con Daniela Landini), The Day the Music Died (con Giacomo Traini) e la serie satirica Zombie Sapiens (con Andrea Stella e Silvia Davoli) – raccolte di racconti o poesie e un’opera teatrale. È cultore e studioso di fantascienza, dalla Golden Age ai giorni nostri. Nell’ambito della critica del fumetto scrive per Lo Spazio Bianco.

Mattia Simoniello (Padova, 1991) si è laureato con lode all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Nel corso degli anni ha lavorato come grafico per diversi marchi di abbigliamento e ha creato illustrazioni per copertine di album musicali. Ha affinato ulteriormente le sue competenze presso la Scuola del Fumetto di Milano. Nell’ultimo anno ha insegnato alla Lupiae Comix, scuola del fumetto del gruppo Grafite a Lecce.

Con quelle mani

di Mu Ming, Erica Benvenuti, Cristina Tomasini



Nel cuore di Chengdu, una città che si evolve alla velocità della luce, un’antica tradizione lotta per non scomparire. Con quelle mani racconta la storia di Tang Qingyun, una giovane ribelle, e di suo padre, il Vecchio Tang, l’ultimo maestro di un’arte millenaria: l’intreccio del bambù. Mentre il mondo esterno è sempre più dominato da tecnologie avanzate e intelligenze artificiali, nel piccolo laboratorio di Tang il tempo sembra essersi fermato. Ma le mani sapienti del Vecchio Tang nascondono segreti che potrebbero rivoluzionare il futuro stesso.

Tratto da un celebre racconto della scrittrice cinese Mu Ming, adattato da Erica Benvenuti e illustrato da Cristina Tomasini, Con quelle mani esplora il confine sottile tra tradizione e innovazione, in una storia dove ogni fibra di bambù e ogni pixel sono cruciali per la sopravvivenza di un’arte quasi dimenticata.

22,00 €

ISBN: 9791281937062

Le autrici

Congyun Gu (nota come Mu Ming) è una scrittrice di fantascienza e programmatrice nata nel 1988. Ha iniziato a scrivere racconti e romanzi nel 2016. Sue storie sono state pubblicate su numerosi forum online, antologie e riviste. Ha vinto vari premi tra cui il Douban Reading Essay Contest, il Future Science Fiction Master Award, il Chinese Science Fiction Nebula Award e il Galaxy Award.

Cristina Tomasini nasce a Modena nel 1994, frequenta il liceo Classico e si laurea in Lingue Orientali presso l’ateneo di Bologna. Da sempre i fumetti sono la sua grande passione, che decide di seguire iscrivendosi alla Scuola Comics di Reggio Emilia, completando i corsi di Fumetto, Sceneggiatura e Colorazione Digitale. Dopo alcune collaborazioni indipendenti pubblica il suo fumetto d’esordio nel 2020, La Silfide, per Edizioni Orialcon, di cui cura l’intera parte grafica. Per la collana Futuresque di Future Fiction pubblica nel novembre 2021 Due Mondi, graphic novel auto conclusiva a tema solarpunk. Da gennaio 2022 collabora con lo studio grafico Symmaceo Communication in qualità di restauratrice di tavole Marvel (collane di Silver Surfer, Avengers, Hulk) in collaborazione con Taschen, nota casa editrice tedesca.

Erica Benvenuti nasce a Foggia nel 1997. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università di Bologna, si diploma in sceneggiatura per fumetti alla Scuola di Comics di Reggio Emilia e frequenta il corso “Autore di fiction cinematografiche e seriali” presso la Bottega Finzioni. Nel 2023 vince il Premio Sonego con la sceneggiatura del cortometraggio L’uovo, che riceve la menzione speciale del TSFM di Torino. Nel 2024 vince la Borsa di Formazione per il Miglior Soggetto del premio Mattador con il progetto Zorau – il peggior fumettista mai esistito. Ha lavorato come autrice e curatrice editoriale per case editrici, riviste e collettivi di fumetto. Attualmente frequenta il triennio di sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e collabora con Future Fiction come curatrice editoriale della collana di fumetti Futuresque.

Nuovi modi di perderti

di Blaize M. Kaye, Federico Grasso, Himura, Isabel Scaramastra

Abbie e il suo partner hanno sfidato la morte, caricando le loro coscienze in un mondo virtuale. Tuttavia, il servizio di esistenza artificiale di “seconda classe” ha un prezzo: ogni 13 minuti, infatti, Abbie glitcha, scompare e riappare come se niente fosse, intrappolata in un loop senza fine. Mentre cercano di ritrovarsi in una biblioteca simulata, il loro amore viene messo alla prova da bug digitali, memorie corrotte e da un sistema che si sta lentamente rovinando. In questa realtà fatta di pixel e di ricordi sbiaditi, riusciranno a restare uniti o saranno condannati a perdersi, ancora e ancora?

Pubblicato per la prima volta sull’antologia Futuri uniti d‘Africa con il titolo Modi nuovissimi di perderti un’altra volta e un’altra volta ancora, il racconto di Blaize M. Kaye – adattato da Federico Grasso e illustrato da Himura e Isabel Scaramastra – rappresenta uno dei migliori esempi di futurismo africano.

13,00 €

ISBN: 9791281937048

Gli autori

Blaize M. Kaye è uno scrittore e programmatore di Johannesburg, in Sud Africa. I suoi racconti sono stati inclusi nelle shortlist del Nommo Award e del premio Short Story Day Africa. Potete trovare una lista delle opere che ha pubblicato su http://bomoko.net.

Federico Grasso: Romano, classe ’95. Frequenta il corso di sceneggiatura alla Scuola Romana dei Fumetti e quello da editor di narrativa alla Editor Academy di Stefania Crepaldi. Nuovi modi di perderti è la sua prima pubblicazione personale nell’ambito del fumetto. Al momento sta collaborando con l’autoproduzione SeD Comics con una breve sceneggiatura che entrerà nel volume Shock, edita romanzi per la casa editrice Re Artù Edizioni e sta lavorando con la sua editor alla sua prima novella.

Federica, in arte Himura, è un’artista e illustratrice di 26 anni nata a Roma. Con due lauree alle spalle, ha lavorato sodo per sviluppare le sue competenze tecniche, che cerca di riflettere in ogni opera che realizza. La sua arte, dettagliata e riflessiva, mira a esplorare colore e forma in un modo che senta autentico. Si concentra nel trasmettere emozioni attraverso le illustrazioni, sperando di contribuire in modo significativo al panorama artistico contemporaneo. Instagram: @himura__draws

Isabel Scaramastra, in arte Yuko, è un’illustratrice italiana di 24 anni, alla ricerca costante di ispirazione e con un forte desiderio di crescere. Durante il suo percorso artistico ha avuto l’opportunità di lavorare su vari progetti, dalle copertine dei libri alle illustrazioni interne, dal character design alle locandine, trovando in ogni incarico una sfida creativa. Di recente, ha iniziato a esplorare il mondo del fumetto, che l’ha spinta a scoprire nuove modalità di narrazione e ad espandere il suo repertorio. Che si tratti di un’immagine singola o di una sequenza di tavole, il suo obiettivo è sempre quello di creare opere coinvolgenti, sia a livello visivo che emotivo. Instagram : yukore.art