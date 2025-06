Le novità Coconino di maggio 2025

Comunicato stampa

Coconino Press arriva in libreria e fumetteria a maggio 2025 con una serie di nuovi volumi, che di seguito andiamo a presentare.

La forma che mi hai dato

Lorenzo Ghetti

Nell’Isola vivono i discendenti di un’antica spedizione dimenticata. Chiusi nella Torre, coi loro corpi perfettamente “normali”, risiedono gli Esemplari, custodi della perfezione fisica degli antenati. Fuori ci sono gli Esterni, coloro che hanno invece subito mutazioni, costretti a difendere la Torre dai possibili attacchi. A mettere in crisi questo precario regime di segregazione reciproca arriva il giovane Figura. Figlio della Esemplare ribelle Meri, Figura cambia il suo aspetto esteriore in base alla volontà di chi gli è accanto. Qual è allora la vera forma? E fino a quando gli Esterni accetteranno di essere discriminati?

Con questo libro, Lorenzo Ghetti chiude la sua ideale “Trilogia della soglia”, iniziata con Dove non sei tu e proseguita con In alto abbastanza.

192 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788876187483

Antipodi

David B., Eric Lambé

A metà del XVI secolo l’avventuriero Villegagnon fonda una colonia su un’isola vicino alla costa brasiliana. Per comunicare con gli indigeni Tupinambà, affida a Nicolas, un giovane cattolico francese, il compito di imparare la loro lingua. Scampato per un pelo al cannibalismo degli indigeni grazie alle sue doti canore, Nicolas inizia a vivere in mezzo a loro: gira nudo, sposa un’indigena di nome Pépin e mangia persino carne di portoghese! Ma comprendere i costumi e le credenze, dei nuovi compagni così come quelli del suo paese di origine, si rivela più difficile del previsto.

Attraverso gli occhi di Nicolas, gli autori esplorano un mondo sconosciuto, fatto di di rituali misteriosi e di leggende ancestrali e passano in rassegna anche le rigide regole e le ottusità della società europea.

David B. ed Éric Lambé offrono ai lettori un’opera ricca di sfumature,in cui l’avventura si intreccia con la riflessione filosofica.

112 pagine, brossurato, colori – 22,00

ISBN: 9788876188039

Bulli e Pupe

Altan

Con questo volume si conclude l’opera omnia narrativa di Altan, gi­gante del fumetto capace di volare sulle ali della fantasia infantile come di scavare tra le macerie del nostro mondo adulto. Nelle sue storie a fu­metti, Altan sviluppa la satira corrosiva delle sue celebri vignette spin­gendo i generi del noir, del feuilleton, del dramma sociale verso territo­ri inaspettati. Il risultato è una grande commedia umana della contem­poraneità, feroce e irresistibilmente comica, disegnata con arte raffina­ta e toccata dall’intelligenza di un illuminista senza illusioni. Confetto, Playa, Five o’clock, Scacchi, Drin! Una giornata indimenticabile, Tentazio­ne shantung, Forza, Poldo, Hercules, Viva la mamma, Trame segrete?… Bulle e Pupi contiene alcune delle storie più irriverenti e meno conosciu­te dell’autore trevigiano.

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9788876188022

Ragazzo

Zuzu

Andrea, quello strano di 3ª C, è sparito senza lasciare tracce. È costruita intorno a questa assenza la trama di Ragazzo. Ci sono Francesco e Alice, che si innamorano tra i banchi di scuola, e sembrano già sul punto di perdersi. Alice potrebbe essere l’ultima ad aver visto a una festa lo scomparso. C’è Rita, la madre di Andrea. Dicono che è pazza, ma forse la sua è solo la fatica di tirar su un figlio da sola. Mentre le ricerche proseguono incessanti, per le strade e tra appelli in tv, le loro vite come guidate da una forza misteriosa continuano ad andare avanti.

288 pagine, brossurato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788876187728

Fuori fuoco

Dash Shaw

Un giovane è indeciso tra due camicie per il matrimonio. Una donna si interroga sullo stile dei suoi nuovi occhiali. Un insegnante medita di lasciare il lavoro. Un uomo si perde nella nebbia… tanti piccoli eventi, perfettamente interconnessi tra loro, che danno vita a un implacabile trama a orologeria. In che modo ogni piccola decisione influenza le vite degli altri e può cambiare la nostra? Nel

suo nuovo libro, Shaw fa progredire una trama intricata con chiarezza narrativa. Venato di umorismo e profondamente empatico, Fuori fuoco è un romanzo grafico che tenta di rispondere a questa domanda.

480 pagine, brossurato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9788876187919

Il nuovo lavoro della signorina Lucky

Takano Fumiko

Pubblicato a puntate, dal 1986 al 1987 sulle pagine di «Petit Flower», Il nuovo lavoro della signorina Lucky è l’opera più lunga

di Takano Fumiko. Liberamente isperata alla serie di romanzi e racconti Tommy e Tuppence di Agatha Christie, quest’opera rivela

il talento smisurato di Takano nell’impostazione delle tavole e nella creazione di un plot coinvolgente e narrativamente valido. Lucky, impiegata come nuova commessa di un grande magazzino, si trova all’improvvisa coinvolta in un’avventura che ricorda un film di spionaggio degli anni Cinquanta: riuscirà la giovane Lucky a salvare il grande magazzino e a difendersi dai cattivi di turno?

262 pagine, brossurato, bianco e nero – 15,90 €

ISBN: 978876187490

Celeste

Chloé Cruchadet

Nel 1913 Celeste Albaret entra in servizio a casa di Marcel Proust. Questa figlia di campagnoli, piuttosto indolente e senza alcuna predisposizione ai lavori domestici fa colpo sullo scrittore per il suo spirito e la sua freschezza: è l’inizio di un rapporto singola­re e incredibile che dura fino alla morte di lui, nel 1922. Utiliz­zando molteplici fonti, Chloé Cruchaudet crea un ritratto devo­to e appassionato di Celeste, governante, ma anche segretaria a cui Proust detta la sua opera. L’autrice ci mostra il loro rapporto, le asperità del carattere dello scrittore, l’atmosfera di quell’epoca e i retroscena sulla creazione letteraria. Il mondo reale si mesco­la all’immaginario per restituire uno sguardo ine­dito sul grande scrittore.

264 pagine, brossurato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788876188008

Sempre nel mese di maggio 2025, inoltre, Coconino fa uscire la nuova edizione di Poco raccomandabile di Cloé Cruchadet nel formato tascabile inaugurato nel 2024, mentre a giugno sarà la volta del Il grande male di David B.