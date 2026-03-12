La stufa in riva al mare ed altre storie: tra realismo magico e quotidianità

Una stufa parlante consola un ragazzo in riva al mare dopo la fine di una sua relazione; una donna e un uomo, diventato invisibile, riflettono sul loro rapporto; due donne si incontrano per caso durante una tempesta di neve e trascorrono la notte insieme nei bagni pubblici, riflettendo sulla loro condizione di donne.

In queste e altre quattro storie brevi che compongono la raccolta La stufa in riva al mare e altre storie (vincitrice del premio KONO MANGA GA SUGOI!), la mangaka Kogani Oshiro racconta una quotidianità che viene trasformata da piccoli elementi di fantasia e folkloristici. Gli uomini e soprattutto le donne protagonisti delle storie sono alle prese con relazioni che finiscono, con sogni da realizzare e vite da portare avanti, riflettono sul proprio ruolo nel mondo, sulle imposizioni della società che si scontrano con le scelte personali, il tutto reso con grande sensibilità e poesia, profondità emotiva ed eleganza eterea, unite insieme dalla presenza costante della neve, che dà un senso di sospensione alle atmosfere del fumetto.

Infatti più che il tratto, in alcuni casi ancora acerbo e un po’ sgraziato, ad affascinare sono soprattutto la padronanza della narrazione e i testi, che alternano registri diversi, tra vita di tutti i giorni e lirismo trasognato, con l’incedere lento e sospeso dei racconti trasforma la realtà in un sogno lieve e delicato.

Abbiamo parlato di:

La stufa in riva al mare ed altre storie

Kogani Oshiro

Traduzione di Matteo Cremaschi

J-Pop, 2025

230 pagine, brossurato, bianco e nero – 12,90€

ISBN: 9788834935279