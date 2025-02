La promozione di Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World

A quasi un mese dall’uscita nelle sale di Captain America: Brave New World, i Marvel Studios hanno accelerato la campagna promozionale attorno alla pellicola diretta da Julius Onah che vede protagonista Anthony Mackie.

Come sempre, in queste occasioni, sono il licensing e le partnership con famosi brand ad attirare l’attenzione del pubblico, olttre al merchandise basato sulla pellicola. È il caso ad esempio di Hasbro che nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente le sue action figure facenti parte della serie Marvel Legends riguardanti i personaggi di Capitan America e Falcon (interpretato da Danny Ramirez) in scala da 15 centimentri, insieme all’alter ego rosso del presidente Thunderbolt Ross (Harrison Ford), Hulk rosso.

Proprio sulla figura di Hulk Rosso e lo scontro che questi avrà con il nuovo eroe a stelle e strisce giocano alcuni simpatici spot promozionali diffusi nei giorni scorsi, che svelano la partnership ufficiale dei Marvel Studios con Tide, marchio americano di detersivo per bucato prodotto e commercializzato da Procter & Gamble. Introdotto nel 1946, è il marchio di detersivo più venduto al mondo, con una stima di oltre il 14% del mercato globale.

Negli spot diffusi, in cui tra l’altro si possono vedere sequenze inedite della battaglia tra l’alter ego di Ross e Sam Wilson, vengono mostrate le conseguenze della medesima battaglia sui vestiti di alcuni ignari testimoni dei fatti, a cui ovviamente lo spot consiglia di lavarli con il detersivo Oxi Boost di Tide. In uno degli spot è presente inoltre un personaggio noto ai fan del Marvel Cinematic Universe, ovvero Baskin-Robbins, il principale di Scott Lang nel primo film di Ant-Man, interpretato nuovamente dall’attore Gregg Turkington.

La campagna, intitolata “Macchie collaterali”, mostra quindi personaggi comuni nell’universo cinematografico Marvel (MCU) che affrontano macchie causate dall’essere in disparte rispetto all’azione principale dei supereroi. La campagna posiziona i nuovi detersivi Ultra Oxi Boost Power PODS come la soluzione per affrontare anche le macchie più difficili, sia dentro che fuori il Marvel Cinematic Universe.

Salvare il mondo può diventare piuttosto complicato – ha dichiarato Holly Frank, vicepresidente ai Walt Disney Studios per la gestione delle partnership – Siamo entusiasti di collaborare con Tide per mettere in risalto le persone comuni nel MCU, e le loro “macchie collaterali” nel mezzo dell’azione più caotica e adrenalinica come in Captain America: Brave New World e altri titoli Marvel preferiti dai fan e in arrivo.

Come parte della campagna, Tide offrirà ai fan la possibilità di immergersi nell’universo della pellicola attraverso uno speciale “Collateral Stains Screening” in 5D che si svolgerà il 13 febbraio presso lo Zero Space a Brooklyn, New York. L’evento presenterà “macchie collaterali” simulate durante le scene chiave, consentendo ai partecipanti di vivere l’azione in un modo unico e interattivo.

Nessuno nel Marvel Cinematic Universe è immune alle macchie che si formano durante epiche battaglie di proporzioni da supereroi. Siamo entusiasti di unire le forze con Captain America: Brave New World per dare vita a queste macchie collaterali e mostrare come le macchie più grandi di qualsiasi universo possano essere pulite solo da Tide, il detergente più potente di qualsiasi universo. Quindi, che tu abbia rovesciato il caffè del mattino o che tu abbia macchie delle dimensioni di Hulk tornando a casa, Tide ti protegge – ha affermato Alex Perez, Vice Presidente di Procter & Gamble.

Altra iniziativa promozionale, questa volta lanciata direttamente dalla Marvel, è A Hero Looks Like You, un commovente albo illustrato su un ragazzino di nome DJ che si fa avanti per aiutare Capitan America, il suo supereroe preferito, e scopre lungo il cammino che gli eroi non sempre sembrano grandi o forti o indossano un costume e che, a volte, potrebbero persino assomigliargli.

Il libro, realizzato dagli autori best-seller del New York Times Kwame Mbalia e Nikkolas Smith, viene descritto come una storia stimolante che mostra ai lettori che chiunque può scegliere di essere un eroe.

Altra iniziativa in chiave Marvel da sottolineare è quella, alcuni giorni fa, di rendere disponibile online sulla piattaforma YouTube i primi due episodi di The Falcon and The Winter Soldier, la serie che vede l’evoluzione del personaggio di Sam Wilson nel nuovo eroe a stelle e strisce.

The Pony Express

Lo studio di animazione e VFX Revenant, con sede a Glasgow, ha annunciato di avere avviato la produzione del film di fantascienza animato in computer grafica The Pony Express. Il progetto è descritto come una pellicola altamente stilizzata con temi cupi e grintosi. Kev McCrae è il direttore creativo.

Il film è ambientato su un pianeta remoto sull’orlo del collasso dove la maggior parte dei suoi abitanti è intrappolata da una potente dipendenza. Gli Iridescence, noti come “Iri”, sono piccole creature simili a insetti con una misteriosa doppia natura tra la sostanza che crea dipendenza prodotta dai loro corpi e gli antichi dati storici che custodiscono. Ventura è una sopravvissuta con ricordi frammentati del suo passato, i cui istinti la spingono a scoprire i segreti di Iri, mettendola su un percorso pieno di pericoli.

L’animazione ci dà la libertà di raccontare storie che superano i limiti – ha affermato McCrae – Con questo film ci poniamo domande sull’umanità, sulla tecnologia e sull’anima: cosa ci rende umani in un modo emozionante, crudo e forse un po’ inaspettato.

Del progetto è stato diffuso un breve test di animazione, che potete vedere di seguito.

Cinebrevi

L’attore Keith Middlebrook, apparso in alcuni filn Marvel Studios, tra cui Thor, e arrestato nel 2020 con l’accusa di frode telematica federale per aver presumibilmente sollecitato investimenti per un’azienda per vendere farmaci falsi, è stato condannato a 8 anni da scontare in un carcere federeale.

Nel maggio dello scorso anno Middlebrook era stato dichiarato colpevole di 11 capi di imputazione per frode telematica, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti. La denuncia penale contro Middlebrook, che è anche un culturista, sosteneva che questi “affermava di aver sviluppato personalmente una cura ‘in attesa di brevetto’ e un trattamento che previene l’infezione da coronavirus“.