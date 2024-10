La Banda di Don Chisciotte – Missione mulini a vento: Il trailer del film

Roma, 8 ottobre 2024 – Arriva al cinema dal 14 novembre 2024 La Banda di Don Chisciotte – Missione mulini a vento, film di animazione firmato dal regista, sceneggiatore e produttore argentino Gonzalo Gutiérrez – artista degli effetti visivi e abile creatore di storie e mondi immaginari. Una rocambolesca avventura animata all’insegna del potere dell’immaginazione e dell’amicizia.

Il film è prodotto da Studio 100 Media, società di produzione e distribuzione con sede a Monaco di Baviera leader a livello internazionale e specializzata in film e serie di alta qualità per bambini e famiglie come “L’ape Maia”, ”Heidi”, “Viki il vichingo”, “Mia and me”, insieme con GF Films e M.A.R.K. 13TM – COM Production. Il film è distribuito in esclusiva per l’Italia da Adler Entertainment.

Sinossi

Alfonso Chisciotte è un ragazzino di 11 anni con una grande immaginazione. Come legittimo discendente ed erede di Don Chisciotte e proprio come il suo illustre trisavolo, combatte costantemente contro i mostri, che nessun altro può vedere, per salvare la sua città a La Mancha. Il suo unico amico, Pancho Panza, vive proprio accanto a lui, ma la loro amicizia deve essere tenuta segreta a tutti, poiché le loro famiglie sono in faida. Mentre una minacciosa tempesta si avvicina a La Mancha, un losco uomo d’affari di nome Carrasco visita tutte le case della città, facendo un’offerta che la maggior parte delle famiglie (i Chisciotte sono l’unica eccezione) non possono rifiutare. L’unico a pensare che ci sia qualcosa di strano dietro la tempesta è Alfonso. Il ragazzo chiama in soccorso Pancho e Victoria (amica di Pancho e cotta segreta di Alfonso) per andare nei boschi della Mancia a catturare un mostro che ritiene responsabile della tempesta. Nonostante non credano al 100% alla storia di Alfonso, si imbarcano in questa missione, con Carrasco alle calcagna che cerca di fermarli a tutti i costi.