Kraven The Hunter uscirà in Cina

Le autorità cinesi hanno autorizzato l’uscita di Kraven The Hunter, l’adattamento cinematografico sul villain Marvel, che sbarcherà così nel paese asiatico il 14 dicembre.

La pellicola diretta da JC Chandor e interpretata da Aaron Taylor Johnson è la sesta riguardante un personaggio proveniente dal portfolio di Spider-Man, e vede nel cast anche Russell Crowe.

Kraven The Hunter sarà presentato in anteprima al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita l’11 dicembre, aprendo così la sua corsa nel mercato internazionale, con l’uscita nei giorni successivi in Europa, Stati Uniti e Canada.