Johnny Storm debutta in un reality in nuova miniserie Fantastici Quattro

Marvel Comics ha annunciato l’uscita, prevista per il mese di maggio, di Fantastic Four Fanfare, una nuova miniserie antologica di quattro numeri che vedrà la famiglia di eroi della Casa delle Idee impegnata in una serie di racconti.

La testata vedrà il coinvolgimento di un team creativo molto ampio, composto da Mark Waid, Ramon Rosanas, Alan Davis, Andrew Wheeler e la nostra Sara Pichelli.

I Fantastici Quattro si immergeranno nel ventre della Terra in una missione esplorativa, mentre in un altro racconto Johnny consulterà il suo ampio dossier di scherzi per tormentare ulteriormente la sempre amabile Cosa dagli occhi blu. Infine, sempre la Torcia Umana debutterà in un dating show, ma i suoi sogni di celebrità verranno rapidamente infranti quando uno dei Talpoidi dell’Uomo Talpa interrompe il programma.

A realizzare la cover del primo numero sarà Matteo Scalera.