Indagine nella città dei robot per Nathan Never

Michele Medda e Simona Denna tornano su Nathan Never dopo In un mondo perfetto. Proprio al particolare albo del gennaio 2022, che iniziava con una sequenza disegnata da Roberto De Angelis, si lega Umano, troppo umano. Rientra infatti in scena il Nathan investigatore privato, che si muove in un futuro alternativo rispetto a quello che lo vede direttore dell’Agenzia Alfa.

Stavolta l’indagine si svolge a Betaville, una città dove gli esseri umani sono quasi messi al bando dai robot che la governano, alcuni dei quali sono chiamati humart e indistinguibili dagli uomini. Suo malgrado Nathan deve risolvere il roboticidio dello storico amico Mac, che a Betaville ha un negozio di antiquariato. Per farlo stringe nuove alleanze, ad esempio con il robot Nadine, e segue una scia di indizi legati ad antichi romanzi pulp.

L’impianto narrativo rispecchia gli stilemi dell’hard boiled: un contesto urbano problematico, un investigatore disilluso, un caso intricato e ancora corruzione, sparatorie, critica sociale. Non manca una intrigante femme fatale, non si sa se umana o robot.

Le didascalie, marchio di fabbrica di Medda, introducono con chiarezza l’ambientazione e sviluppano una trama che, al netto di un paio di sequenze d’azione, è ritmata da dialoghi capaci di caratterizzare i personaggi e offrire spunti ironici, come nel caso del discorso fra Nathan e Sibilla a inizio albo.

Fra i temi trattati spicca quello della convivenza e dei rapporti possibili fra umani e robot: il sodalizio fra Nathan e Nadine somiglia a quello fra Elijah Baley e R. Daneel Olivaw, la celebre coppia del Ciclo dei Robot di Isaac Asimov.

Simona Denna usa un segno pulito con chiaroscuri netti e non lesina sui dettagli, né nella rappresentazione dei tanti robot e humart, né nelle ambientazioni: soprattutto le numerose quadruple, come a tavola 46, consentono ai tanti particolari di contribuire al realismo del mondo in cui si muove Nathan.

