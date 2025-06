Inchiesta su Elon Musk: genio o peracottaro?

In Elon Musk: Inchiesta sul nuovo padrone del mondo il britannico Darryl Cunningham ricostruisce la vita del miliardario sudafricano e conduce la propria indagine, prendendo una posizione netta solo nelle ultime pagine del volume portato in Italia da Panini Comics.

L’autore sceglie come medium il fumetto, ma la narrazione avrebbe potuto svilupparsi anche senza i disegni, il più delle volte confinati a mero accompagnamento della prosa. A ben vedere pochi elementi differenziano il lavoro di Cunningham dalle fonti – saggi e articoli – che ha utilizzato per la propria inchiesta: nelle vignette talvolta si trova un controcanto ironico a quanto espresso nelle didascalie, qualcosa che può strappare un accenno di sorriso, niente di più. La composizione di tavola raramente si svincola dallo schema di tre strisce da due riquadri ciascuna. Una rigidità che rende regolare il ritmo del racconto e mette in risalto le poche variazioni richieste da esigenze grafico-espressive (il decollo di un razzo, un’inquadratura satellitare della Terra…) e dalla necessità di accentuare determinate azioni di Musk.

Con chiarezza e pacatezza la biografia-inchiesta mostra anche gli episodi in cui il protagonista ha attuato comportamenti prepotenti, capricciosi e autoreferenziali. Sentendosi onnipotente, non ha esitato a ricattare, a presentarsi come un re Mida e a puntare sulla strategia dell’hype, spesso sfruttando i soldi altrui e non mantenendo le promesse. Una politica di potenza che lo ha portato dov’è arrivato, ma che più volte è risultata poco trasparente, come Cunningham racconta nel suo fumetto.

Riecheggia allora il discorso di Totò che in Siamo uomini o caporali (1955) divide l’umanità in due categorie: “Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare per tutta la vita, come bestie […] I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri […] li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l’autorità, l’abilità o l’intelligenza ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque“.

Abbiamo parlato di:

Elon Musk: Inchiesta sul nuovo padrone del mondo

Darryl Cunningham

Traduzione di Vania Vitali

Panini Comics, 2025

184 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791221914269