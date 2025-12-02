In uscita il saggio “CineMarvel. Come il Marvel Cinematic Universe ha cambiato il mondo”

Comunicato stampa

Venerdì 5 dicembre 2025 Jimenez Edizioni pubblica CineMarvel. Come il Marvel Cinematic Universe ha cambiato il mondo, di Giulio Fabroni e Edoardo Ferrarese, un saggio agile, brillante e appassionato che racconta come la Marvel abbia ridefinito il linguaggio del cinema e le regole dello storytelling contemporaneo.

Nato da una conversazione tra uno sceneggiatore e un critico cinematografico, CineMarvel ricostruisce la nascita e l’evoluzione del Marvel Cinematic Universe: dal rischio iniziale di Iron Man alla rivoluzione di The Avengers, fino all’epilogo monumentale di Endgame, all’attuale era del Multiverso e alla cosiddetta, presunta, superhero fatigue.

Fabroni e Ferrarese indagano non solo il successo commerciale ma anche il valore narrativo e culturale di un esperimento capace di fondere la finitezza dei film con l’infinitezza delle serie, costruendo una macrostoria senza precedenti nella storia del cinema, in grado di tenere insieme centinaia di personaggi, trame e linee temporali.

Ne emerge un racconto affascinante di sfide produttive e tensioni creative, errori e fallimenti, che racconta la visione di Kevin Feige, figura-chiave e primo «produttore-showrunner» della storia del cinema, e riflette su come la Marvel abbia trasformato il rapporto tra pubblico e racconto, ridefinendo il concetto stesso di universo narrativo condiviso e il nostro modo di vedere, pensare e consumare le storie.

CineMarvel è un libro che parla a tutti gli spettatori, tanto ai fan quanto ai neofiti e, più in generale, a chiunque ami le storie: dagli appassionati di fumetti e racconti ai cinefili, da chi studia sceneggiatura a chi si interroga su come l’immaginario pop plasmi la cultura del nostro tempo.

CINEMARVEL – Come il Marvel Cinematic Universe ha cambiato il mondo

di Giulio Fabroni, Edoardo Ferrarese

Collana: Turning Point ISBN: 9791282325004

Pagine: 336

Prezzo: € 16,50

Formato: 14×21 brossura con alette

con un trailer di Angelo Maggi In libreria dal 5 dicembre 2025

GIULIO FABRONI

È fra i più giovani sceneggiatori ad avere firmato una fiction Rai, e lavorare alla soap Un posto al sole gli ha insegnato una cosa o due sulle narrazioni infinite.

EDOARDO FERRARESE

Scrive i suoi articoli su diverse testate web e recensisce su YouTube, Twitch e TikTok: per parlare di storie bisogna farlo con ogni mezzo possibile.