Il “Senso” di Alfred per l’Italia

Bao porta in Italia un’opera del 2019 di Alfred e, ancora una volta, l’autore francese sceglie come ambientazione l’Italia, utilizzata prima di questo Senso nel viaggio dei due fratelli di Come prima e nel nel successivo Maltempo (edito nel 2024). Quella che Alfred mostra è un’Italia rurale, sospesa nel tempo nonostante la presenza invadente di cellulari e Youtube, fatta di terre assolate dove l’occhio si perde in lontananza eppure capace di essere allo stesso tempo cupa e misteriosa. Un’Italia che nelle opere dell’autore francese appare al lettore italiano ovviamente familiare, ma allo stesso tempo un poco esotica, vista attraverso la reinterpretazione di un attento osservatore straniero che rifugge la resa da cartolina fatta di stereotipi e luoghi comuni.

Senso è un racconto di occasioni: occasioni perse, occasioni dettate dal caso, occasioni da cui non si torna indietro, occasioni da cogliere. Il volume si apre e si chiude con due amanti immersi nell’esplorarsi a vicenda, scene esplicite, ma lontane da qualsiasi volontà pornografica e invece calde, sensuali, dolci e trasognanti. Nel mezzo il racconto segue le vicissitudini quasi comiche di Germano, personaggio goffo, fuori tempo, non concluso, che conquista subito la simpatia di chi legge con la sua sfortuna. Su di lui si sofferma maggiormente il lavoro di caratterizzazione di Alfred, svelando a poco a poco aspetti inizialmente celati della sua storia, ma è pregevole come tutti i personaggi, anche comparendo per poche vignette, abbiano una propria identità e unicità.

Il tratto leggermente caricaturale e cartoonesco, la forte espressività dei volti, la gestualità accentuata, i colori caldi di giorno e avvolgenti di notte catturano l’occhio e guidano la lettura con scioltezza e semplicità, fermando il tempo e lo spazio attorno a un racconto dal tono positivo, dalla morale semplice ma sincera.

Abbiamo parlato di:

Senso

Alfred

Traduzione di Michele Foschini

Bao Publishing, 2025

160 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791256211753