Il grande viaggio nella Storia vista da Topolino

Articolatasi in nove episodi, La Storia vista da Topolino è una serie antologica nella quale in ogni avventura il Topolino di una diversa epoca si confronta con grandi avvenimenti del passato.

Giorgio Pezzin parte da un assunto tanto semplice quanto stimolante: filtrare gli eventi reali secondo l’ottica dell’uomo comune e non dei grandi protagonisti della Storia. I Topolino che vediamo agire sono marinai, costruttori, artigiani, gente del popolo, capaci però di rimboccarsi le maniche e di fare la differenza, nel proprio piccolo, contribuendo alle svolte del progresso.

Senza seguire un andamento cronologico, lo sceneggiatore muove il protagonista nell’Antico Egitto e successivamente nella Parigi di fine Ottocento, nella Spagna del 1492 e nella Gallia preda degli Antichi Romani: in queste storie c’è tutto il gusto per l’avventura con la A maiuscola, che si nutre delle istanze dettate dal contesto storico in cui sono ambientate.

L’unico neo dell’operazione è una certa ripetitività di fondo nel meccanismo narrativo e soprattutto nei rapporti tra i ricorrenti Topolino-Pippo-Minni-Gambadilegno, che pesa nella lettura consequenziale delle storie.

Paolo Mottura e Marco Palazzi ai disegni mantengono una griglia sempre piuttosto regolare, ma l’efficacia dell’estetica impostata risiede nella recitazione dei personaggi e nella capacità di collocarli sempre nel punto migliore di ogni singola vignetta; il tratto di Mottura si configura come particolarmente sontuoso, specie in certe espressioni di Topolino e nelle ambientazioni, ricche di atmosfera e in felice equilibrio tra aperture mozzafiato e scorci particolarmente cesellati.

Lo stile di Palazzi è meno raffinato ma compensa con una pulizia del segno apprezzabile, un’apparente semplicità espositiva che è più una scelta di sintesi e che non lesina comunque sulla cura per gli sfondi e sulla figura del protagonista.

Il volume è arricchito dagli approfondimenti scritti da Davide Del Gusto, che riversa la sua competenza da storico in articoli che forniscono un puntuale contrappunto alle trame dei fumetti.

Abbiamo parlato di:

La Storia vista da Topolino

Giorgio Pezzin, Paolo Mottura, Marco Palazzi

Panini Comics, 2024

322 pagine, brossurato, colori – 27,00 €

ISBN: 9788828786115