Il dilemma dei Fantastici Quattro

I Fantastici Quattro – Gli Inizi

A ormai poche settimane dall’uscita nelle sale, in un mese di giugno mai così saturo di trailer e spot sull’uomo d’acciaio, a fornire un ulteriore spinta verso un mese di luglio davvero inedito per il genere dei film tratti dai fumetti ci ha pensato il nuovo e definitivo trailer della pellicola Marvel Studios, che ha finalmente dato al pubblico un ritratto generale di quello che ci aspetta.

Il nuovo filmato promozionale ha confermato innanzitutto il fattore notorietà che circonda il quartetto, che appaiono come gli unici eroi esistenti e quindi fonte di moltissime attenzioni da parte della popolazione di New York e non solo, inserendo anche quello che probabilmente sarà il tormentone principale dal punto di vista dell’umorismo, ovvero Ben Grimm e la famosa frase “È tempo di distruzione”.

L’elemento della celebrità dei Fantastici Quattro e del loro rapporto con le persone normali assume comunque una nuova dimensione con l’arrivo di Galactus (Ralph Ineson). Appare infatti sempre più evidente come vi sia un collegamento tra il divoratore di mondi e la nascita del piccolo Franklin Richards, cosa che abbiamo evidenziato in una recente puntata di questa rubrica.

Questo fattore, se confermato, metterebbe la figura di Susan Storm (Vanessa Kirby) e l’intero gruppo in una situazione davvero inedita, che li vedrebbe costretti a un dilemma non da poco: salvare un mondo o salvare un figlio?

Una decisione che potrebbe scatenare una vera e propria opposizione verso un gruppo fino a poco tempo prima adorato dalle masse, accentuando ancora di più la scomoda posizione della prima famiglia Marvel. Inoltre, questa situazione accentuerebbe la sensazione che proprio Franklin sia la figura centrale della prossima saga che partirà con Avengers: Doomsday.

Oltre questo punto, e tornando al marketing vero e proprio, è da sottolineare che i Marvel Studios stanno mantenendo ferma la loro posizione di non mostrare Galactus a figura intera, soffermandosi su sequenze di pochi secondi e quindi accentuando l’attesa nel pubblico di appassionati, ansioso di vedere finalmente il personaggio adattato per la prima volta in maniera fedele ai fumetti.

Nel frattempo continua incessante la campagna promozionale attorno al film, che vede sempre più i Marvel Studios utilizzare la figura del robottino Herbie, così come i DC Studios stanno facendo con Krypto.

Loungefly, una divisione di Funko specializzata borse e zaini, ha annunciato nei giorni scorsi il lancio del suo nuovo mini zaino H.E.R.B.I.E. che riproduce la forma della mascotte robotica dei Fantastici Quattro. Lo zaino presenta applicazioni a strati, PVC trasparente, lamina metallica e dettagli in rilievo che riproducono il robot.

Sempre Herbie è al centro di un divertente spot che invita il pubblico a prenotare i biglietti e a recarsi nei cinema per vedere la pellicola, e in cui lo stesso robottino è in mezzo al pubblico a godersi lo spettacolo.