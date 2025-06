I Fantastici Quattro e l’arrivo di Franklin Richards

I Fantastici Quattro – Gli Inizi

Con la diffusione nei giorni scorsi del final trailer della pellicola i Marvel Studios hanno aperto la fase finale che accompagnerà il mese prossimo I Fantastici Quattro – Gli Inizi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A ridosso di una campagna promozionale a dir poco massiccia, e che torneremo a esaminare più avanti, la cosa più importante del nuovo trailer è stata la rivelazione ufficiale di Franklin Richards, il figlio di Reed e Sue e, almeno nei fumetti, elemento fondamentale dell’Universo Marvel per moltissimi anni.

Nei mesi scorsi indiscrezioni sul personaggio si erano accavallate una dietro l’altra, alimentate anche da alcuni elementi presenti sia nella sinossi ufficiale, sia da alcune dichiarazioni dell’attrice Vanessa Kirby, che così interpreterà quella che, a tutti gli effetti, è la prima vera supereroina madre del Marvel Cinematic Universe. La presenza del piccolo Franklin riveste una importanza basilare che va oltre il lungometraggio sul quartetto e avrà ripercussioni nella saga multiversale che vedrà il prossimo anno l’arrivo di Avengers: Doomsday, mettendo in chiaro quello che già il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva fatto intendere più di una volta, ovvero la centralità del gruppo nelle prossime trame del MCU.

Per il resto. il trailer ha giustamente mantenuto il riserbo su altri elementi del film, in primis il Galactus impersonato da Ralph Ineson, ma ciò non toglie che l’ufficializzazione di Franklin in chiave marketing sottolinei un legame tra il divoratore di mondi e il pargoletto di Reed e Sue, che sarà compito della pellicola svelare al pubblico a tempo debito.

Nel frattempo i Marvel Studios stanno continuando la campagna marketing, con nuove partnership e iniziative, tra cui quella con LEGO, che ha diffuso le prime immagini del primo set raffigurante i quattro eroi alle prese con il Divoratore di Mondi e che si può trovare già disponibile nei negozi.

Altra iniziativa è quella che coinvolge General Mills, una delle principali multinazionali USA produttrice di alimenti con sede a Minneapolis, che ha realizzato una serie speciale di scatole di cereali ispirate al film dei Marvel Studios. A luglio, nell’ambito della collaborazione con la major, uscirà anche una serie limitata di repliche delle scatole di cereali Lucky Charms, simili a quelle viste nel secondo trailer e utilizzate da Johnny Storm.

Questa collaborazione unisce due universi iconici, le nostre amate mascotte dei cereali come Buzz l’Ape e Lucky il Leprecauno e la Prima Famiglia Marvel. – ha dichiarato Dayna Needham, Responsabile Brand Experience, Portfolio e Division Events di General Mills – Le scatole di cereali appositamente progettate sono reinterpretate con un nostalgico tocco di design anni ’60 per celebrare la meraviglia, la nostalgia e il fandom a tavola.

Altra partnership di cui parlare è quella con Pop Tarts, un marchio della catena Kellogg, che per l’occasione ha lanciato una speciale linea di pasticcini da tostare ispirata alla pellicola in pieno stile anni’60, Pop-Tarts Frosted Blue Raspberry.

La collaborazione tra Pop-Tarts e Marvel Studios è una celebrazione delle nostre origini comuni degli anni ’60 – ha dichiarato Leslie Serro, vicepresidente marketing di Pop-Tarts – Non c’è modo migliore di dare il benvenuto alla famiglia di supereroi in blu più amata da tutti nell’MCU che con il ritorno trionfale del nostro fantastico pasticcino blu da tostapane, le Pop-Tarts Frosted Blue Raspberry, di nuovo sugli scaffali per la prima volta dal 2019, giusto in tempo per l’imperdibile film di quest’estate.

Superman

Continua incessante e parallela a quella del film Marvel Studios anche la campagna marketing di Superman, che toccherà il suo apice questa settimana con il final trailer e l’avvio delle prevendite dei biglietti negli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi, TNT Sports Mexico ha portato l’Uomo d’Acciaio alla finale di Champions League dello scorso fine settimana con uno spot pubblicitario che identificava l’eroe DC Comics come la metafora perfetta della massima competizione calcistica con la speciale partecipazione in un promo del cane Krypto, divenuto ormai una delle carte principali che Warner e DC Studios stanno giocando per portare il pubblico nelle sale.

Altra partnership resa nota proprio in questi giorni è quella che vede protagonista Keebler, marchio di un famoso biscotto americano che celebra l’uomo d’acciaio con i biscotti Keebler Superman Fudge Stripes in edizione limitata. Questi biscotti sono ricoperti di strisce di fudge (tipico dessert USA che si usa anche sui Brownies – ndr) ai frutti di bosco e presentano quattro design unici che richiamano il supereroe DC, tra cui lo Scudo a S di Superman, così come appare nel nuovo film.