I nuovi fumetti In Your Face Comix per la collana Lucky 13 Rebel Comics

Comunicato stampa

Le novità in uscita per In your face comix in uscita in uscita a Settembre 2025, in anteprima al TCBF di Treviso.

Quattro autori, tra cui il nostro Federico Beghin, entrano a far parte della collana Lucky 13 Rebel Comics, portando con sé la loro creatività e il loro stile unico. Ognuno di loro contribuisce con una mini-storia che, pur nella sua brevità, riesce a essere incisiva, completa e indimenticabile. Si tratta di racconti autoconclusivi che arricchiscono il progetto con nuove prospettive e nuove voci, dando ulteriore valore e varietà alla collana. Queste storie, diverse tra loro ma accomunate da originalità e forza narrativa, sono pensate per sorprendere, coinvolgere e lasciare il segno nel lettore

I titoli

Lucky 13 n. 36 – Bagliori di Karbokroma

Lucky 13 n. 35 – Volante di Rambo Pavone

Lucky 13 n. 34 – Origini Segretissime di Federico Beghin e Denis Gatto

Lucky 13 n. 33 – C’era una voglia di Gianluca Sturman

Euro 1,00

Pagine: 16, Copertina a colori ed interni in b/n

Rilegatura: Spillato

