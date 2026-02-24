I fumetti saldaPress approdano in digitale

Comunicato stampa

Dopo l’annuncio della chiusura delle linea manga e delle collane dedicate al Massive-verse dello scorso 10 febbraio, da saldaPress arriva ora la comunicazione del lancio del loro catalogo in formato digitale in collaborazione con StreetLib.

“Le pagine da sfogliare, la carta, la libreria che cresce volume dopo volume: da lettori, amiamo tutto questo. Ma amiamo anche le grandi storie che ci seguono ovunque, senza limiti di spazio o di peso. Ecco perché lo sbarco del catalogo saldaPressnel mondo digitale rappresenta un’importante aggiunta alla nostra offerta. Una novità che abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione vivace e dinamica con StreetLib, tra le realtà più importanti del settore. E ci sembra anche il modo migliore per festeggiare insieme ai nostri lettori i 25 anni della casa editrice.” ha dichiarato Andrea Ciccarelli, Direttore Editoriale e co-fondatore di saldaPress.

Oggi quindi il catalogo saldaPress si apre a una nuova dimensione di accessibilità, con l’arrivo dei primi titoli in formato ebook sui principali store digitali. E questo grazie agli strumenti di produzione e alla rete di distribuzione digitale di StreetLib.

“Cresce il numero di editori italiani di fumetti che scelgono StreetLibper portare online i propri cataloghi.”, afferma Giovanna Russo, Head of Customer Relations di StreetLib. Che aggiunge: “Il lancio dell’offerta digitale di saldaPressrappresenta un nuovo e importante tassello nel percorso di diffusione del fumetto in formato ebook. Questa nuova collaborazione conferma la vitalità dell’editoria italiana a fumetti e il ruolo sempre più centrale del digitale.”

Tra i titoli più attesi saranno presenti da subito le serie della collana Energon Universe, – l’universo narrativo immaginato da Robert Kirkman e targato Skybound su licenza di Hasbro – ovvero Transformers e Void Rivals e G.I. Joe.

Ma approdano sul digitale anche tutta la serie di Invincible – il fumetto che ha ispirato la serie animata, con la quarta, attesissima stagione in uscita su Prime Video il 18 marzo – e la collana Universal Monster – nata dalla collaborazione tra Universal Pictures e Skybound – con titoli legati ai classici del cinema horror come Dracula, Frankenstein, La mummia e Il mostro della laguna nera.

E ovviamente non potrà mancare l’universo di The Walking Dead che vedrà il suo approdo nel mondo dell’editoria digitale in una doppia versione: quella originale in bianco e nero e la nuova, ancora in corso di pubblicazione in Italia come negli USA, completamente a colori.

Anche per ciò che riguarda i titoli di autori italiani, la linea di lancio è di tutto rispetto e presenterà sia graphic novel (Tanno di Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci, Il sogno di Vitruvio) e le serie Volt di Stefano “The Sparker” Conte e Ghostgun di Roberto Megna e Cardo Cid Lauro.

Con l’arrivo dei titoli più importanti – e via via anche tutti gli altri – sugli store digitali si apre un nuovo capitolo della vita di saldaPress.

A partire dal 2 marzo 2026 sulle principali piattaforme: Amazon Kindle, Apple Books, Google Play, Kobo, Koomy e Zipaki.