“Harsh Comics 90’s” di Officina Infernale in anteprima esclusiva al TCBF 2025

Harsh Comics 90’s di Officina Infernale in anteprima esclusiva al Treviso Comic Book Festival 2025. Schegge di storie spezzate, frammenti di vite mascherate che si riflettono in uno specchio ormai infranto, perduto tra le crepe del tempo. Supereroi tormentati, antieroi disperati e figure ambigue si muovono tra le ombre di una realtà che si sgretola sotto i loro piedi. Nulla è ciò che sembra: ogni alleato può rivelarsi un traditore, ogni battaglia un inganno.

In questo universo cinico e distorto, la violenza è stilizzata, l’eroismo è contaminato, e il confine tra bene e male si dissolve in sfumature di grigio e in colori sgargianti. I personaggi, intrappolati in un gioco mortale più grande di loro, combattono non solo contro nemici sovrumani, ma contro le proprie paure, i propri fallimenti, le proprie identità. Un mosaico narrativo dai bordi taglienti, dove ogni tavola è una ferita aperta e ogni vignetta è un urlo soffocato. Benvenuti nel mondo di Harsh Comics: dove il mito del supereroe cade a pezzi — e nessuno resta illeso.

In uscita a novembre 2025, ma in anteprima esclusiva al prossimo TCBF 2025 dal 26 al 28 settembre

Autore: Officina Infernale

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 160 pagine, Copertina e interni a colori

Formato: 17x24cm

Rilegatura: Brossurato

ISBN: 9791257350000

Prezzo: 22,00 euro

OFFICINA INFERNALE

Officina Infernale nato a Padova nel 1970. Si muove tra grafica, pittura e fumetto dalla metà degli anni 90. Ha frequentato la Scuola del fumetto di Milano. Ha collaborato negli anni 90 con Bompiani, Mondadori e altri editori come illustratore. Ha disegnato Video Inferno su sceneggiatura di D. Cajelli per Sdf Edizioni. Grief per In Your Face Comix, il cui seguito e’ uscito nel 2010. Ha collaborato con Soa records, Green Records, Here and Now, Macina Dischi, Controversy Rec. F.O.A.D. Records, come grafico e illustratore. Ha fondato il Brand Murder Skateboarding. Ha fatto parte del Collettivo Dummy. Ha fatto parte del Collettivo Stigma. Ha collaborato con: Nixon, la Scimmia magazine, Sherwood Comix, Lamette comix in La Guida illustrata al Frastuono più Atroce, Antifanzine, Bizarro Magazine, Puck Comic Party, Puck Apocalypse, Bubka, Mr. Mango, La Morte ti fa Belva, Amianto Comics. Dal 2005 Ha realizzato i seguenti albi a fumetti: Iron Gang, Halloween Monster Party Massacre Nicola Pesce, Editore Hardcore 1986 2008 Lamette Comix Inner Space Atomo Vision, Le 5 fasi BD Edizioni, Officina Infernale’s 100%Shit In Your face Comix , Motosega Libro della Fine AA/VV In Your Face Comix, 666 Il male Dentro (Come Sceneggiatore) Shockdom, Iron gang Vol01 Shockdom. Warhol L’intervista sceneggiatura di Adriano barone Becco Giallo Editore, Iron Kobra con Akab Eris/Progetto Stigma Vincitore Premio Boscarato come miglior fumetto italiano 2019.

Dylan Dog Made in UK Forkhill Episodio Color Fest Sergio Bonelli Editore. Glitch Feltrinelli Comics Feltrinelli Editore. Anywhere Man In Your Face Comix. Black Light Eris Edizioni. Welcome to Ratland Sceneggiatura Stefano Zattera In Your Face Comix. Fonda l’etichetta Officina Infernale Manufacturing diventata poi Laboratorio K, con cui ha prodotto: Failure, Officina Infernale’s Black Church, Iron Gang, Black Church. the Doomrider, Black Devil. Millenial Reign, Putrid Shit 1/2/4/5/6/7, Harsh Comics Serie di 13 Numeri, Necrotic T/Issue 01, Necrotic T/Issue 02, Black Church Seasons 01/02/03 TShirt+Zine, IrXgN Poster Comics serie in svolgimento. Attualmente vive a Padova