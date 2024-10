“Gli esploratori dell’infinito” segna il lancio di Baya Comics

Comunicato stampa

In occasione dei 150 anni dalla morte del poliedrico autore pisano Yambo, lo storico editore Fabrizio Felici, in collaborazione con Davide La Rosa, uno degli autori più amati della scena del fumetto indipendente, annuncia il lancio di Baya Comics, una nuova realtà editoriale che, a partire dalla trasposizione fumettistica di autori più ricercati, vissuti a cavallo tra il XIX e XX secolo, sarà in grado di favorire la valorizzazione della lettura alla luce di una differente temperie culturale. Questo grazie anche e soprattutto al coinvolgimento di artisti nazionali e internazionali, capaci di conferire con il loro estro una moderna e intrigante linearità narrativa, avendo cura di preservare le atmosfere dell’epoca.

A partire dall’inaugurazione della mostra Dal romanzo di Yambo al graphic novel a Palazzo Blu, a cura di Fabio Gadducci, venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 17:00 fino all’Incontro con gli autori alla Chiesa di San Vito e Ranieri, sabato 5 ottobre alle ore 11:00, in concomitanza della XXII edizione del Pisa Book Festival, la neonata casa editrice presenterà il primo volume Gli esploratori dell’infinito realizzato da Davide La Rosa e Armin Barducci, ispirato all’omonimo capolavoro della letteratura fantascientifica dell’autore pisano Yambo.

Per l’occasione sarà realizzato altresì un Incontro con gli autori nella serata del 4 ottobre al caffè letterario Volta Pagina di Pisa alle ore 21.00.

Gli esploratori dell’infinito mette su pagnina un’escursione utopistica e sensazionale all’insegna di prodigi, stramberie e dissertazioni scientifiche, al fine di introdurre il lettore alla visionarietà avveniristica, mantenendo comunque ben saldo lo sguardo verso il pragmatico e familiare Presente del nostro Pianeta. L’avventura ha inizio a New York nel 1908, quando il filantropo moralista Harry Stharr, una volta appresa la notizia del passaggio del bolide “Cupido” vicino al suolo terrestre, decide di coinvolgere lo squattrinato capo redattore della propria rivista, Giorgio Halt, in un viaggio di esplorazione del corpo celeste, al fine di viverci per fuggire dalle brutture e dalla miseria d’animo imperanti sulla Terra.

Gli autori

Davide La Rosa nasce a Como il 23 giugno 1980. Nel 2001-2002 segue un corso di fumetto presso la scuola La nuova Eloisa di Bologna. Nel 2004 fonda la rivista Fumetti Disegnati Male insieme a Emiliano Mattioli. Nel 2005 apre il blog Mulholland Dave dove pubblica i suoi fumetti disegnati male. Dal 2010 collabora con le maggiori case editrici italiana: Shockdom, Sergio Bonelli Editore, Saldapress, Star Comicse molte altre. Come autore di fumetti collabora con la rivista del CNR Comics&Science. Ha collaborato con Smemoranda e ha lavorato, sempre come fumettista, per la trasmissione Voyager di Rai2.

Armin Barducci vive e opera a Bolzano. Disegna da sempre e veicola le sue storie sulla carta. Le sue ultime opere sono Tales of An Imaginary Deadman e 1991. Inoltre fa parte del gruppo di fumettisti I Balordi e del collettivo Infusi.

Gli esploratori dell’infinito

Davide La Rosa, Armin Barducci

Baya Comics, 2024

112 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791281881006