L’attore Garret Dillahunt è entrato nel cast della quarta stagione di Fear The Walking Dead in un ruolo regolare.

TvLine ha saputo da fonti anonime che l’attore, attualmente sugli schermi USA nel serial The Gifted, debutterà nella nuova stagione della serie sull’apocalisse zombie in un ruolo ancora coperto da segreto, ma indiscrezioni fanno pensare che il personaggio possa avere a che fare con l’atteso crossover con lo show principale The Walking Dead.