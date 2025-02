First Issue vol. 3 #1 – Tra rilanci DC e nuove testate Ultimate

Green Arrow #18 di Chris Condon, Montos, Adriano Lucas, Hassan Otsmane-Elhaou (DC Comics, 2024)

Con un non ben chiaro mese di ritardo rispetto al “rilancio” dei vari titoli DC Comics a seguito dell’evento DC All In, anche per Green Arrow inizia un nuovo corso editoriale affidato allo sceneggiatore Chris Condon.

Il quale da subito decide di intraprendere una strada completamente diversa da quella battuta da Joshua Williamson nei diciassette numeri precedenti della testata, facendo tornare l’arciere di smeraldo un supereroe street level che lavora in solitaria.

Accompagnato da Montos ai disegni – colorati da un sempre efficace Adriano Lucas – che in più di una tavola fa tornare alla memoria l’arte di Mike Grell, indimenticato autore di un ciclo notevole di Green Arrow, Condon coinvolge Ollie in una indagine che riguarda il mondo della finanza, dell’industria e della politica, quella realtà da cui l’alter ego borghese dell’arciere si è sempre allontanato, criticandola ferocemente. Insomma, un ritorno alle radici più “socialiste” dell’eroe che forse avrebbero meritato la ripartenza da #1 della serie, essendo questo un vero e proprio first issue in ogni senso per il personaggio. Nota finale per il lettering di Hassan Otsamne-Elhaou, che fa un ottimo lavoro integrativo ai disegni, sfruttandoli in modi interessanti per l’inserimento di caption e onomatopee.

David Padovani