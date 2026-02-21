Film animato su Venom in lavorazione

Il personaggio torna a rivivere sul grande schermo in una nuova versione.
The Hollywood Reporter informa che la Sony ha messo in lavorazione un film animato sul personaggio di Venom, già protagonista di un franchise in live-action.

Il progetto vedrà alla regia Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Final Destination: Bloodlines), mentre a produrre dovrebbero essere Amy Pascal, Avi Arad e Matt Tolmach, anche se visto che il film è in una fase iniziale, i dettagli al momento non sono chiari.

Il sito indica che l’attore Tom Hardy, che ha interpretato il personaggio nei tre film precedenti, dovrebbe essere in qualche modo coinvolto, anche se non si sa se nel ruolo di produttore o doppiatore del villain Marvel. Nessun sceneggiatore è stato incaricato, ma Sony Pictures Animation sta aprendo una writer’s room per sviluppare la sceneggiatura.

