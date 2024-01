Eris Edizioni è l’editore di Smack!, la fanzine annuale del collettivo Moleste

Comunicato stampa

Eris edizioni diventa la casa editrice di Smack!, la fanzine annuale di Moleste, collettivo transfemminista che lavora per la parità di genere nel fumetto. Crediamo che pubblicare Smack! voglia dire prima di tutto diffondere il loro esempio: l’idea che si può fare rete, confrontarsi con il proprio ambiente, provare a cambiarlo, renderlo sempre più sicuro.

Smack! è un’idea di Moleste, il numero zero della fanzine è uscito in autoproduzione nel 2022. La nostra avventura con il collettivo inizia quindi con la

pubblicazione di Smack!#1. I contenuti della rivista sono interamente curati da Moleste, ogni numero si focalizzerà su un tema diverso che legherà i diversi

contributi della zine. Noi, invece, con orgoglio diffonderemo le loro voci, le loro mani, il loro lavoro, il loro coraggio. Perché il coraggio è contagioso. Smack!#1 uscirà nella data simbolica del 6 gennaio, proprio il giorno della Befana.

Il numero è tessuto intorno a un fil rouge, un argomento, che ha annodato chiunque almeno una volta nella vita: i peli. Lə artistə che hanno preso parte a questo numero hanno raccontato la loro personale interpretazione del pelo per sgretolare lo stigma legato a questo aspetto della corporeità. Assenza di peli, capelli, calvizie, depilazione, alopecia. Peli non normati, razziali, ageisti, menopausali, testosteronici, inediti. Peli sulla lingua, modi di dire o terminologie classiste e stereotipate.

I contenuti della fanzine sono vari e diversissimi, permettono a qualsiasi persona di qualsiasi età di emozionarsi, sorridere, arrabbiarsi o trovare un racconto

in cui identificarsi. Questo è possibile grazie alla sapiente scelta editoriale di Moleste, che mescola fumetti e illustrazioni di fumettistə esperte con tavole e sguardi di artistə emergenti. Articoli, memoir, esilaranti contributi, una novella, un report con dati per inquadrare oggi la situazione della parità di genere. Sì, Smack!#1 è una fanzine, ma è proprio pensata come una rivista completa. Trentacinque autorə pienə di talento hanno contribuito alla creazione del numero,

Abbiamo chiesto a 10 librerie di supportarci nella vendita e nella distribuzione di Smack!, realtà che insegnano, ogni giorno, con il proprio lavoro, cosa vuol

dire fare rete: Libreria Antigone di Milano; Libreria delle Donne, Modo Infoshop e Inuit di Bologna; Nora Book & Coffee e Belleville Comics di Torino;

Libreria Antigone e Libreria Tuba di Roma; Libreria Tamu di Napoli; SPINE Bookstore di Bari. La zine sarà venduta solo tramite le realtà che collaborano

direttamente con noi e che vorranno ospitarla sui propri scaffali o banchetti. 10 è anche il prezzo di copertina: abbiamo scelto di mantenerlo il più popolare possibile, perché pensiamo che sia importante che il costo di Smack! non sia classista e non discrimini nessunə.

Collettivo Moleste

Moleste nasce il 27 ottobre 2020, data in cui è stato pubblicato sul sito e sui social il manifesto del collettivo, sottoscritto da più di cinquanta artiste. Dall’America

erano arrivate alcune notizie che accusavano degli autori molto noti di grooming e molestie sulle colleghe. L’impatto della cronaca statunitense ha generato

un fermento anche in Italia, raccolto inizialmente in un articolo in cui si tracciava un quadro della situazione nazionale a partire da alcune testimonianze,

rese irriconoscibili per proteggere le fonti. Dopo l’articolo è nata la necessità di creare uno spazio virtuale in cui tutte coloro che erano interessate al tema

potessero confrontarsi. In un primo momento, gli obiettivi del collettivo sono stati principalmente l’ascolto di chi ha subito episodi di molestie di natura sessista

e omolesbobitransfobica, la creazione di una rete di sostegno con i Centri Anti Violenza, e la raccolta delle testimonianze che, editate secondo criteri di

non riconoscibilità, sono state pubblicate sul sito www.moleste.org.

Abbiamo pubblicato un libro rumoroso (Fai Rumore, 2021, Il Castoro), una fanzine-avanguardia- pura (Smack!#0, 2022), fatto incontri e laboratori in giro per scuole

e librerie, promosso proclami e campagne (TedX Macerata, 2022), pubblicato un glossario online, con cui destrutturare pregiudizi e false convinzioni. I nostri manifesti sono stati affissi a Bologna (Cheap, 2021), suggellando il nostro legame con le cose sagge e i corpi non conformi. Siamo fumettist3, sceneggiator3,

disegnator3, colorist3, letterist3, soggettist3, giornalist3, traduttor3, ghost writer. Lavoriamo o vorremmo lavorare nel mondo del fumetto. Siamo persone con obiettivi e ambizioni, vogliamo che il nostro impegno e quello dell3 nostr3 collegh3 siano riconosciuti. O vogliamo imparare in un ambiente che ci rispetti come potenziali professionist3.

Moleste di Smack!#1 in ordine alfabetico:

Sonia Aloi; Amleta, associazione femminista intersezionale di attrici professioniste; Romina Bandini; Isabella Borrelli; C’è figa, collettivo transfemminista

di stand up comedy; Marta Carloni; Francesca Ciregia; Giovanna Conte; Erica Dalle Luche; Fran De Martino; Sofia De Rosa; Alessia De Sio; émma; Sara Fabbri;

Caterina Ferrante; Chiara Ghigliazza; Gloria Goderecci; Giacomo Guccinelli; Laura Guglielmo; Vega Guerrieri; Claudia Ianniciello; Grazia La Padula; Laetitia Leunkeu; Fabio Mancini; Fabiola Marcomeni; Lena Merhej; Sara Pichelli; Blu Pieraccioli; Susanna Raule; Michela Rossi aka Sonno; Martina Rotondo; Virginia Salucci; Deborah Tommasini; Manfredi Toraldo; Francesca Torre; Ariel Vittori.

Info:

96 pagine – 21×29,7 cm

Colori – Brossurato

10,00 €

ISBN: 9791280495808

In distribuzione dalla data simbolica del 6 gennaio

Link

https://www.moleste.org/

https://www.instagram.com/collettivomoleste/