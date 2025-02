Edizioni NPE presenta il Martin Mystére di Toppi e Castelli

Comunicato stampa

«Il sempre stupefacente Sergio Toppi ha la straordinaria capacità di passare da un genere all’altro con la disinvoltura di un grande artista». (Alfredo Castelli)

Con oltre quattrocento pubblicazioni all’attivo, la serie Martin Mystère della SBE è tra le più amate e longeve di sempre. Nata nel 1982 dal genio di Alfredo Castelli, ha visto alternarsi ai disegni alcuni tra i più grandi autori di fumetto italiani, tra i quali spicca anche il nome di Sergio Toppi.

Edizioni NPE ha recuperato l’unica storia del Detective dell’impossibile disegnata da Toppi, Questioni di famiglia, pubblicandola in un volume cartonato di grande formato, che valorizza le tavole di Toppi e la narrazione avvincente di Castelli.

In questa storia, Martin Mystère è alle prese con un nuovo curioso enigma da risolvere. Un documentario funesto, un brutale omicidio e un’irruzione di formiche giganti lo trascinano in una rete di misteri che si intrecciano tra passato e presente.

Martin Mystère – Questioni di famiglia è pubblicato in edizione limitata: 2.000 copie, numerate a mano sul retro e sarà disponibile in libreria dal 28 febbraio 2025, con una prefazione firmata da Stefano Priarone.

Martin Mystère – Questioni di famiglia

Alfredo Castelli, Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2025

48 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788836272754