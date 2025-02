Dragonero nelle profondità del mondo oscuro

Un dinamico duello tra Ian e un alfiere dà il via a Il veleno dell’alfiere, storia che segna un momento significativo nella saga di Dragonero. Come spiegato da Stefano Vietti e Luca Enoch nell’intervista per Lo Spazio Audace a Lucca Comics 2024, l’albo inizia a riallacciare i fili della trama principale finora tessuta nella stagione Mondo Oscuro, ovvero l’invasione dell’Erondar da parte degli abominii, le conseguenze della guerra e il riassetto sociale, politico, economico che ne deriva. Il tutto intrecciato con altre linee cruciali di continuity come quella delle Regine Nere accennata nel precedente La pietra del drago.

È Luca Enoch, con Cristiano Cucina ai disegni, a entrare nella mente degli abominii e approfondire il desiderio del popolo degli abissi di vivere alla luce del sole, per poter tornare alle stelle dopo la morte. Con Ian in difficoltà è però Gmor a ritagliarsi il ruolo di attore principale e a fronteggiare varie proveo.

Inizia così una corsa contro il tempo raccontata con una trama che mescola dramma e comicità, colpi di magia e di ascia, bizzarre tenzoni e combattimenti impossibili. Gmor è affiancato da una vecchia conoscenza (il monaco Tshepo di Dragonero magazine 2019) e dal nano Ossur, per un trio che Enoch vivacizza con costanti dosi di ironia manifestata in situazioni grottesche, imprecazioni fra le più fantasiose e dissidi cromatici nanici. Il variegato team si addentra addirittura in un “huur”, zona del sottosuolo adattata alla vita degli abominii, dove vengono svelati ulteriori dettagli sulle gerarchie, i piani e le potenzialità degli invasori, con un finale che non lascia presagire nulla di buono.

Cucina accarezza gli occhi del lettore con un lavoro vario e gratificante soprattutto sugli sfondi, spesso molto evocativi e poetici grazie a sfumature e contrasti. Sin dalla prima vignetta si apprezza ad esempio il cielo notturno con una timida luna nascosta, che subito dopo si fa strada fra le nuvole. La volta stellata è affascinante in varie sequenze ma il disegnatore non lesina sui dettagli nemmeno nelle varie ambientazioni, come il monastero di Altarupe con i suoi interni orientaleggianti, oppure le profonde gallerie naniche. Proprio la bellezza degli ambienti fa nascere qualche rimpianto per alcune vignette a sfondo neutro, che sembrano togliere qualcosa a certe tavole.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #27 (#140) – Il veleno dell’alfiere

Luca Enoch, Cristiano Cucina

Sergio Bonelli Editore, gennaio 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000440140