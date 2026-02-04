Disney: ruolo Kevin Feige ben saldo ai Marvel Studios

Dopo la nomina di Josh d’Amaro a CEO della Disney e di Dana Walden a presidente e CCO dell’azienda, Deadline indica che non sono previsti altri sommovimenti all’interno dell major, sottolineando che i Marvel Studios continuano a rimanere l’unica divisione a non essere stata interessata da cambiamenti radicali fin dal ritorno di Bob Iger.

Con l’addio di Kathleen Kennedy alla LucasFilm, che la vedrà cedere il posto a Dave Filoni e Lynwen Brennan, il futuro di Feige è quello su cui molti amano discutere. Secondo addetti ai lavori citati dal sito, non si aspettano cambiamenti a breve, in quanto il dirigente è attualmente concentrato sul completamento di Avengers: Doomsday e soprattutto sul rilancio del franchise degli X-Men.