Disney: ruolo Kevin Feige ben saldo ai Marvel Studios

4 Febbraio 2026
di
Dopo la nomina del nuovo CEO dell'azienda, indiscrezioni sul presidente dei Marvel Studios.
Kevinfeige

Dopo la nomina di Josh d’Amaro a CEO della Disney e di Dana Walden a presidente e CCO dell’azienda, Deadline indica che non sono previsti altri sommovimenti all’interno dell major, sottolineando che i Marvel Studios continuano a rimanere l’unica divisione a non essere stata interessata da cambiamenti radicali fin dal ritorno di Bob Iger.

Con l’addio di Kathleen Kennedy alla LucasFilm, che la vedrà cedere il posto a Dave Filoni e Lynwen Brennan, il futuro di Feige è quello su cui molti amano discutere. Secondo addetti ai lavori citati dal sito, non si aspettano cambiamenti a breve, in quanto il dirigente è attualmente concentrato sul completamento di Avengers: Doomsday e soprattutto sul rilancio del franchise degli X-Men.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli