Comunicato stampa

Diabolo Edizioni presenta Il pendio bianco. Storia sociale dello sci di Manuel Riz, un’opera sorprendente e accuratamente documentata, in cui il graphic novel incontra la narrazione storica e divulgativa, un racconto pieno di aneddoti, curiosità, riflessioni sul valore simbolico e materiale dello sci, al centro del rapporto millenario fra l’uomo e la montagna.

Lo sci, prima di essere la disciplina regina delle Olimpiadi invernali, lo sport dei grandi idoli del recente passato e delle campionesse di oggi, la passione di milioni di persone in tutto il mondo, è una tecnologia nata nella preistoria, un oggetto culturale che si è evoluto nel corso dei secoli e che ha trovato, nei diversi contesti sociali in cui si è sviluppato, molteplici funzioni e utilizzi: tecnica di caccia, manufatto rituale legato a miti e leggende, principale mezzo di trasporto per i popoli del nord Europa, strumento utile all’esplorazione, svago e motore del turismo di massa sulle Alpi.

Un’opera innovativa che unisce il rigore storico alla leggerezza del fumetto per raccontare la trasformazione dello sci nel tempo. Con lo stile inconfondibile dei suoi disegni, umorismo pungente e spirito critico, Manuel Riz ci accompagna attraverso le storie delle donne e degli uomini che hanno scelto di scivolare lungo “il pendio bianco”.

Il libro, un volume di 224 pagine a colori, è disponibile dal 10 novembre.

Manuel Riz, è un fumettista e grande amante della montagna, delle culture e delle tradizioni alpine. Vive a Canazei, nelle Dolomiti, e da sempre frequenta le piste da sci, prima come agonista e poi come maestro. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, dal 2001 è il vignettista del settimanale delle valli ladine La Usc di Ladins; il suo libro Scedola Patofies – una raccolta di “storielle” umoristiche pubblicate dallo stesso settimanale fra il 2006 e il 2013 – ha ricevuto la Menzione speciale ai premi Gran Guinigi a Lucca Comics & Games 2014. Insegna arte e immagine presso la Scola Ladina de Fascia.

diaboloedizioni.it