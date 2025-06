Nostra Signora dei Lupi: sangue innocente

Nella Francia meridionale dell’Alto Medioevo si muove Brunilde, giovane nomade, guaritrice e guida dei lupi. Proprio durante il suo viaggio si imbatte in una valle flagellata da una grande carestia e da una serie di omicidi di bambini sulla quale decide di indagare per capire se il colpevole sia umano, una bestia selvaggia o addirittura una creatura mostruosa.

Dopo Le figlie di Salem e Corpi Alchemici, ecco Nostra Signora dei Lupi, graphic novel con cui Thomas Gilbert conclude la sua trilogia sulla violenza e l’ingiustizia. Sono i temi cari all’autore come la prevaricazione dell’uomo sulla natura, il pregiudizio, l’isolamento del diverso e la fede religiosa quelli che vengono affrontati in un thriller/horror abbastanza lineare in cui la caccia a un feroce serial killer di bambini da parte delle protagonista diventa il perno su cui l’intera vicenda si muove.

Sebbene sia ben scritto e dialogato, recitato da molti personaggi interessanti e ambientato in un contesto davvero affascinante, il libro di Gilbert non riesce a sviluppare appieno il suo potenziale e molti dei temi risultano poco approfonditi, prezzo da pagare per la troppa carne messa sul fuoco dall’autore. Risulta però innegabile come l’avventura di Brunilde rimanga una lettura godibile e coinvolgente fino alla fine, nonostante la struttura non eccessivamente complessa permetta di capire chi sia il colpevole già a metà del libro.

A livello grafico, invece, ci troviamo davanti a un lavoro davvero di grande fattura: paesaggi mozzafiato, personaggi ben caratterizzati, scene oniriche e metaforiche impressionanti vanno a costruire un mosaico visivo unico e ineccepibile, in cui Gilbert sembra affinare ancora di più le sue enormi doti di disegnatore. Insomma, nonostante alcune piccole, veniali pecche Nostra Signora dei Lupi è un fumetto che conclude degnamente la trilogia ideata dall’autore francese.

Abbiamo Parlato di:

Nostra Signora dei Lupi

Thomas Gilbert

Traduzione di Annalisa Zignani

Diabolo Edizioni, 2025

180 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788831296205