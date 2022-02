Daniella Pineda nel cast di Tales of the Walking Dead

Variety riporta che l’attrice Daniella Pineda (Jurassic World – il Regno Distrutto, Cowboy Bebop) è entrata a far parte del cast di Tales of The Walking Dead, nuova serie antologica ambientata nel mondo dell’apocalisse zombie.

La Pineda si aggiunge a un cast che vede già la presenza di Terry Crews, Parker Posey, Poppy Liu, Anthony Edwards e Jillian Bel. Dettagli sulle identità dei personaggi che ognuno di loro interpreterà sono al momento tenuti segreti, ma la nuova serie, composta da 6 episodi, dovrebbe presentare nuovi personaggi dal mondo di The Walking Dead.

Tales of The Walking Dead debutterà in estate sul network AMC e AMC Plus, e potrebbe portare alla realizzazione, se avrà successo, di un ulteriore spin-off del franchise televisivo.