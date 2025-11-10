Dal 15/11/2025 a Milano la mostra “ITADAKIMASU. Le storie nascoste nella cucina degli anime”

Comunicato stampa

Dopo il grande successo di Genova, ITADAKIMASU, la mostra immersiva che trasforma i piatti iconici dell’animazione giapponese in esperienze reali, dal 15 novembre 2025 al 6 aprile 2026 approda a Milano, allo Spazio Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District. Con un allestimento completamente rinnovato, la mostra conduce il pubblico in un viaggio sensoriale che intreccia immaginazione e tradizione culinaria del Sol Levante, trasformando il cibo dei cartoni animati in un’esperienza da vivere…

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata dal food creator @pranzoakonoha (Samuele Nazionale) insieme alla scrittrice Silvia Casini, l’esposizione invita a scoprire come, negli anime, il cibo diventi linguaggio che racconta emozioni, legami e condivisione.

ANIME, CIBO E TRADIZIONE GIAPPONESE

Itadakimasu si sviluppa attraverso 9 sale scenografiche, con 16 video-ricette originali, 38 sculture realizzate con la tecnica giapponese dello shokuhin sampuru, 14 stampe ukiyo-e, 22 poster relativi allo Studio Ghibli, 37 poster, 4 cartonati di anime giapponesi e le illustrazioni di Loputyn e Blackbanshee, oltre a contenuti interattivi e a un ricco bookshop tematico.

Questa varietà di elementi non è semplice decorazione: ciascun dettaglio trasporta i visitatori nel mondo vivo della cucina giapponese degli anime, immergendoli tra sapori, profumi e storie che hanno conquistato generazioni.

Ogni dettaglio accompagna i visitatori dentro la cucina animata, tra sapori, profumi e storie capaci di attraversare generazioni. In Giappone il cibo è un racconto che custodisce memoria e condivisione: un ramen fumante, un onigiri avvolto nell’alga o un bentō colorato riescono a emozionare quanto a far venire l’acquolina in bocca.

Itadakimasu è molto più di una mostra. E’ un viaggio sensoriale nel cuore di una delle tradizioni culinarie più raffinate del mondo. Attraverso il linguaggio dell’animazione, con scene tratte da opere dello Studio Ghibli, di Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai, ogni piatto animato diventa esperienza da vivere con tutti i sensi.

A ogni visitatore verrà regalato all’entrata un piccolo ricettario di piatti giapponesi ispirati agli anime e scritto in persona dal curatore della mostra @pranzoakonoha. Sul retro del ricettario, si troveranno invece le istruzioni per partecipare, all’interno della mostra, ad una coinvolgente caccia tesoro a tema.

INFORMAZIONI

ITADAKIMASU. Storie Nascoste nella Cucina degli Anime

Milano, Spazio Varesina 204 (Via Varesina 204, 20156 Milano, MI, Italia)

15 novembre 2025 – 6 aprile 2026

Orari

Dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Lunedì chiuso

Biglietti

Intero 12,50 €| Ridotto 10,00 €| Ridotto bambini dai 7 ai 12 anni 5,00 €

MOSTRA ITADAKIMASU

Tel. +39 333 6811415

info@mostraitadakimasu.it | www.mostraitadakimasu.it

FB @itadakimasu_mostra | IG @mostraitadakimasu

Vertigo Syndrome

Tel. + 39 351 656-0343

info@vertigosyndrome.it|www.vertigosyndrome.it

FB @vertigosyndrome | IG @vertigo_syndrome_

Spazio Varesina 204

Tel. + 39 331 784 1330

info@varesina204.it | www.spaziovaresina204.it

IG @_varesina204