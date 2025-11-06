Da Star Comics “Xerxes” di Frank Miller, prequel del cult “300”

6 Novembre 2025
di
Alla linea Astra si aggiunge "Xerxes" di Frank Miller, spin-off del capolavoro 300, che trasporta i lettori nel brutale mondo antico, ai tempi delle Guerre Persiane.
Xerxes 1200px cover

Nel catalogo Star Comics si aggiunge un nuovo tassello della produzione del leggendario fumettista Frank Miller. Dopo Sin City e 300 – da cui è stato tratto l’omonimo film cult diretto da Zack Snyder – la linea Astra si arricchisce con la pubblicazione di Xerxes – La caduta della casa di Dario e l’ascesa di Alessandro.

Xerxes riporta i lettori nell’affascinante mondo antico, raccontando il destino di due sovrani leggendari: Serse, il dio-re dell’impero persiano, e Alessandro Magno, il conquistatore destinato a rovesciarlo e diventare padrone del mondo. Attraverso le gesta dei grandi condottieri del passato, l’opera mette in scena lo scontro millenario tra oppressori e oppressi, raccontando la storia di uomini pronti a combattere, uccidere e morire per un’idea. Da una parte, gli Ateniesi, che difendono la nascente democrazia, ai tempi ancora “un esperimento” di cui non si conosceva la portata. Dall’altra, l’Impero Persiano, ricco, possente e feroce. “Migliaia di morti. Centinaia sono nostri. Tutto per un’idea. Un’idea. Un esperimento che chiamiamo democrazia. Vale forse questo prezzo?” si chiedono i comandanti ateniesi, mentre poco dopo Serse giura di vendicare la morte del padre, assassinato dall’ateniese Temistocle, e spirato tra le sue braccia. Il tratto di Miller, crudo e potente, infonde una tensione tragica in ogni fendente, in ogni giavellotto scagliato, mentre la sua lingua solenne ed evocativa accompagna ogni tavola. Ombre dense e macchie rosso sangue trasformano la pagina in un campo di battaglia, mentre la narrazione alterna realismo e simbolismo, mostrando la nascita e la fine degli imperi, il ripetersi ciclico della Storia. Dalla battaglia di Maratona alla vendetta di Serse, fino all’ascesa di Alessandro, l’autore dipinge una riflessione sulla libertà, sul potere e sul prezzo delle idee.

Con Xerxes: la caduta della casa di Dario e l’ascesa di Alessandro, Star Comics continua il percorso dedicato all’opera di Frank Miller, artista leggendario, che con la sua carriera ha contribuito a far riconoscere il fumetto come una forma d’arte a tutti gli effetti. Disponibile dal 28 ottobre in libreria, fumetteria e store online, al prezzo di 19,90 €.

