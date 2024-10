Crunchyroll e Sony Pictures portano al cinema Solo Leveling – ReAwakening- il 2, 3 e 4 dicembre

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti per le sale cinematografiche italiane e internazionali di Solo Leveling -ReAwakening-, un’esperienza cinematografica per i fan che riunisce un riassunto della prima stagione del sensazionale anime Solo Leveling, adattato dal webtoon coreano più venduto, con uno speciale sneak peek dei primi due episodi dell’attesissima seconda stagione.

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment porteranno Solo Leveling -ReAwakening- nei cinema italiani nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2024. Il film sarà disponibile nelle versioni doppiata e sottotitolata in italiano.

La serie anime Solo Leveling è adattata dalla web novel coreana più venduta scritta da Chugong, che è stata successivamente adattata in un webtoon e in un manhwa nel 2018, con le illustrazioni di DUBU. La prima stagione di Solo Leveling ha debuttato a livello globale su Crunchyroll il 6 gennaio 2024, mentre la seconda stagione è prevista per gennaio 2025.

Sinossi ufficiale del film:

Solo Leveling -ReAwakening – presenta un riassunto della prima stagione e un’esclusiva anteprima dei primi due episodi dell’attesissima seconda stagione, in un’unica, straordinaria esperienza cinematografica per i fan.

È passato più di un decennio da quando è apparso improvvisamente un percorso chiamato “cancello” che collega questo mondo a un’altra dimensione e si sono risvegliate persone con poteri sovrumani chiamate “cacciatori”. I cacciatori usano i loro poteri sovrumani per conquistare i dungeon all’interno del cancello per guadagnarsi da vivere e Sung Jinwoo, un cacciatore di rango inferiore, è considerato il cacciatore più debole di tutta l’umanità. Un giorno si imbatte in un doppio dungeon, un dungeon di alto livello nascosto in uno di basso livello. Davanti a Jinwoo, gravemente ferito, si apre una misteriosa finestra di ricerca. In punto di morte, Jinwoo decide di accettare la missione, che lo rende l’unica persona in grado di salire di livello.

CREDITS: Solo Leveling è animato dall’acclamata A-1 Pictures (Sword Art Online), con la motion graphic di Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie è diretta da Shunsuke Nakashige (Sword Art Online). Le musiche sono di Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) e TOMORROW X TOGETHER (gruppo K-pop), il design dei personaggi è di Tomoko Sudo e il design dei mostri di Hirotaka Tokuda.